Ambientada en los ochenta, 'Los elefantes' habla sobre la construcción de los vínculos familiares, la libertad y el concepto de normalidad. | Fuente:

Eugenia, Perelman, Rengifo y W son familia y eso (básicamente) es lo único que los une. Cada uno vive en su propio mundo: la madre obsesionada con cartas ajenas, el padre ocultando un secreto, el hijo mayor con sus problemas de comportamiento y el menor enfocado en elegir en qué universidad extranjera seguir su posgrado. Entre cuatro personajes tan distintos, el vínculo familiar es su único hilo en común; pero esto se quiebra en la obra "Los elefantes", que se presenta en Amaru Casa Cultural.

A Ronnie Farfán ─dramaturgo y director del montaje que ganó el Festival Sala de Parto 2017─ le interesaba explorar estos vínculos y, para ello, creó una familia "disfuncional" que sufre una crisis: el inminente divorcio de los padres.

"Me gustaba que una anécdota tan simple como un divorcio pudiera llevarme a explorar cómo se construyen los vínculos familiares", comenta Farfán sobre "Los elefantes", la primera obra que terminó de escribir. "Mientras que la idea de salvar a la familia, a toda costa, pone en cuestión una serie de valores como la libertad y el concepto de normalidad. Son preguntas que siempre me han quedado en la mente. ¿Cuáles son las familias "funcionales"? Espero que el público me ayude a responderlo", agrega sobre la comedia dramática.

'Los elefantes' se presenta en Amaru Casa Cultural (Barranco) hasta el 21 de julio. | Fuente:

Ronnie Farfán, abogado de profesión, decidió ponerse detrás del montaje que está protagonizado por Denise Arregui, Javier Valdés, Claret Quea y Tadeo Congrains. "Quería dirigir porque creo que el proceso de escritura termina en escena", sostiene. Su vínculo con el teatro está unido al de la literatura: "creo que, en algún momento, el lector apasionado da paso a querer escribir. Vivo con un pie en la realidad y otro en la imaginación felizmente". Nuevas historias vienen en camino.

MAS INFORMACIÓN

Temporada: Hasta el 21 de julio, de jueves a domingo 8 p.m.Lugar: Amaru Casa Cultural. Jr. Sucre 317, Barranco.Entradas: S/.50 (general) y S/.30 (estudiantes y jubilados) en Teleticket y en la boletería de la casa cultural antes de la función.

Te sugerimos leer