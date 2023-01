Alejandra Guerra protagoniza 'La terapeuta'. | Fuente: RPP Noticias

"Esta historia sería carísima en el cine. No sé, saldría US$ 2 millones. En cambio, acá con una tarima y 16 palitos chinos ya está", comenta divertida Gabriela Yepes, quien da el salto del cine al teatro como directora y guionista de "La terapeuta". La obra se acaba de estrenar en el teatro de la Alianza Francesa y formará parte del festival Sala de Parto 2019.

Gracias a la imaginación, nos trasladamos a la Base Naval del Callao donde esperan Abimael Guzmán, Víctor Polay Campos y otros tres presos por terrorismo para recibir clases de yoga. "La terapeuta", protagonizada por Alejandra Guerra, nos lleva a mirar al enemigo a los ojos y a cuestionarnos sobre una reconciliación 20 años después del fin del conflicto armado interno.

"Si vamos a trabajar temas del conflicto armado interno, me interesa que sea por un problema para solucionar hoy. No recordar por recordar, sino porque hay una necesidad psicológica, dramática y política", sostiene la directora para luego resaltar que el silencio se mantiene sobre esta etapa "hay cosas que preferimos no recordar".

Entre esos cuestionamientos incómodos que preferimos no hacernos están desde el qué hacer con los presos por terrorismo cuando salgan de la cárcel a la clase de sociedad a la que se reincorporan, hasta el rol de la cárcel, y cómo conseguir la reconciliación planteada. "Son miles de interrogantes que surgen de la pregunta grande de la obra: '¿Qué harías tú si te piden aliviarles el encierro a estas personas?', comenta Gabriela Yepes sobre el montaje que se presenta dentro del festival Sala de Parto 2019.

Mira el tráiler de "La terapeuta", obra que se presenta durante el Festival Sala de Parto 2019. | Fuente: Instagram

"La terapeuta" también nos ofrece una ventana al entorno familiar de la protagonista (interpretada por Alejandra Guerra) creando paralelos entre la guerra que se vivía fuera y dentro del hogar.

"Había un espejo interesante de ver cómo lo autoritario atraviesa todo, la violencia lo atraviesa todo. Una figura del padre violento, dominante, autoritario en casa y este presidente Gonzalo autoritario y dominante. Si analizas la estructura interna de Sendero Luminoso y la cultura senderista había mucho de sumisión a la autoridad y verticalidad", comenta la directora que alista una nueva cinta. Se trata de "El héroe oscuro" conectada a la época de la presidencia de Alberto Fujimori.

MÁS INFORMACIÓN

Fecha: Viernes y sábados, del 30 de agosto al 28 de septiembre, a las 8 p.m. Lugar: Teatro de la Alianza Francesa.Entradas: S/.45 (general), S/.35 (jubilados), S/.30 (estudiantes y Conadis) y S/.17 (alumnos Alianza Francesa).

