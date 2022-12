'Pantaleón y las visitadoras': Wendy Ramos reemplazará a Yvonne Fraysinett en el musical | Fuente: Instagram

Wendy Ramos regresa a las tablas. La actriz ingresa a "Pantaleón y las visitadoras, el musical" y dará vida a la “La Chuchupe”, la dueña de uno de los burdeles más populares en Iquitos, quien junto al 'Chino' Porfirio ayudará a Pantaleón Pantoja a poder armar el servicio de Las Visitadoras, que causará revuelo en Ia Amazonía.

“Ha sido un gran reto, tomar la posta del increíble trabajo que ha hecho Yvonne (Fraysinett), pero estoy muy feliz de formar parte de un gran proyecto, con compañeros tan talentosos y de poder volver a los escenarios después de mucho tiempo y con uno de los papeles más atrevidos en mi carrera 'La Chuchupe'”, dijo.

"Pantaleón y las visitadoras, el musical" se encuentra en sus tres últimas semanas en los escenarios del Teatro Peruano Japonés. La obra cuenta la historia, basada en la obra de Mario Vargas Llosa, de Pantaleón Pantoja, capitán del ejército peruano, es elegido para realizar la misión secreta de organizar y administrar un servicio de visitadoras, que deben de atender a las tropas peruanas apostadas en el río Amazonas.

Pantaleón es un hombre íntegro, serio, responsable y buen esposo. Recibir la responsabilidad de esta misión hace trastabillar las bases de sus valores. Sin embargo, la lealtal al ejército está por encima de todo. Organiza seria y responsablemente el servicio de "visitadoras", las que realizan "prestaciones" a los soldados. Lamentablemente para Pantoja, todo marchará bien hasta que se relaciona con Olga, una integrante del servicio.

ANGIE CEPEDA SOBRE EL MUSICAL

Angie Cepeda siempre recuerda con cariño a su público peruano. Fue en 1997 cuando la joven actriz llegó a la pantalla chica con "Las Juanas", su primer protagónico en las telenovelas y que la hizo famosa en nuestro país. Sin embargo, su papel más recordado, llegaría en 1999 con "Pantaleón y las visitadoras", una cinta dirigida por Pancho Lombardi y con Salvador del Solar, actual premier, como el actor principal.Veinte años después y a puertas del estreno de su versión musical, Angie Cepedaconversa en exclusiva con RPP Noticias y se muestra entusiasta por el regreso de su papel a cargo de Milett Figueroa."Me han preguntado mucho por ese musical. Me da mucha curiosidad, no me lo hubiera imaginado nunca: ¿cómo serán las canciones? Pero, sí, es una gran obra. Ojalá que quede bonito y la gente lo reciba bien", comenta.Para Angie, "La Colombiana" es uno de esos personajes que jamás se olvidan. "Fue un paso muy importante, fue una experiencia muy hermosa, no solo porque era un personaje muy lindo, sino también la obra. Estuvo muy divertido, no me lo voy a olvidar nunca. Además fue una película que me abrió las puertas".

Te sugerimos leer