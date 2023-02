Osvaldo Cattone volverá a interpretar a André en 'El Padre'. | Fuente: Difusión La Plaza

Osvaldo Cattone cumplió 86 años en enero de 2019 y ahora demuestra que sigue más vigente que nunca al volver a las tablas con el rol protagónico en la reposición de "El Padre" en el teatro Marsano.

El intérprete estrena una nueva temporada de la obra en la que da vida a André, un anciano que padece de Alzheimer y vive en carne propia las consecuencias de su enfermedad y cómo estas afectan a él y a su familia.

"El Padre", del autor francés Florian Zeller, ha sido premiada en Estados Unidos y Europa, y traducida y adaptada al español por Fernando Mas Llorens y Federico González del Pino. Esta es la primera vez que se estrena en Lima fuera del teatro La Plaza.

Cattone, quien interpreta a este personaje longevo y con Alzheimer, en la actualidad se siente completamente distinto a su contraparte de la ficción.

"Cuando se habla de un hombre de 86 años, uno piensa en un anciano. Yo tengo mis dientes, que son míos, mi cabello no es peluca, es mío. O sea, todavía me pongo ropa de baño en casa y nado en la piscina. Me siento bien, aún estoy en el camino de ida. La muerte va a llegar, solo que no sabemos cuándo", dijo Osvaldo Cattone a RPP Noticias.

Osvaldo Cattone y el elenco de 'El Padre'.

Sin embargo, el sentir del actor tiene que ver con lo activo que se mantiene produciendo, dirigiendo y participando en todas las obras que se presentan en el teatro Marsano. De momento, ya tiene dos producciones que trabajará en lo que resta del 2019 y para el inicio del 2020.

"No solo estoy haciendo 'El Padre', ya compré los derechos de otras obras para mí con papeles de viejos. Eso sí, voy a empezar a delegar, que dirijan y vean el vestuario otros. No como yo que hasta ahora acompaño a la actriz a la tienda a comprarse los zapatos", agregó.

Finalmente, Osvaldo sabe que la vida tiene un ciclo, pero no se atormenta con su edad, porque para él la muerte es más una casualidad que una consecuencia.

"Pienso que todavía me queda mucho, a lo mejor muero mañana, a lo mejor esta es mi última obra, a lo mejor muero dentro de 10 minutos, pero esto es algo que le puede pasar a cualquiera, no solamente a mí por mi edad. Acabo de ver que un actor de Disney murió a los 20 años, que pena. Terminó su vida sin conocer la vida. Yo no. Estoy feliz, pero no quiero morirme, quiero ser inmortal", aseveró Osvaldo Cattone.

Quienes completan el elenco de la obra son Montserrat Brugué, Oscar López Arias, Michella Chale, Vanessa Saba y Gonzalo Molina.

EL DATO

