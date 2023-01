Alexis Ayala, Ernesto Laguardia y Juan Soler presentan 'La homofobia no es cosa de hombres'. | Fuente: RPP

Los actores mexicanos Ernesto Laguardia, Juan Soler y Alexis Ayala se encuentran en nuestro país para presentar dos únicas funciones de la obra “La homofobia no es cosa de hombres”, una puesta en escena compuesta por varios monólogos que abordan situaciones de discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+.

A través de la comedia, los actores buscan concientizar a la población e invitarlos a la reflexión, tocando temas como la adopción de parejas gays, el matrimonio igualitario, la doble vida y la violencia. Para Alexis Ayala, tocar estos tópicos en una puesta teatral es necesario, puesto que cree que la mentalidad homofóbica de la gente debe erradicarse cuanto antes.

“Hablamos de personajes de la comunidad LGTBIQ+ con mucho respeto, porque todos nos lo merecemos. Proponemos no criticar y no juzgar por el hecho de tener una orientación sexual diferente. Hay que tratar de vivir honestamente; no te hace ni mejor ni peor persona que tengas unos gustos diferentes a los míos”, aseguró el actor en entrevista con RPP Noticias.

Para Juan Soler, recordado por su actuación en las telenovelas “Cañaveral de pasiones” y “Bajo la misma piel”, el título elegido para el proyecto causa el impacto deseado, puesto que a lo largo de la obra se tocan varios ejemplos de esta problemática social.

“Cuando me invitaron a hacer esta obra dije que sí inmediatamente, porque no me gusta la gente que hace de la homofobia un tema para seguir dividiendo a la sociedad”, asegura.

EL HILO CONDUCTOR: LA COMEDIA

Los actores han encontrado en la risa un vehículo perfecto para invitar al público a cuestionarse y a aprender sobre la tolerancia y el respeto. El compromiso de los tres artistas se refleja en la profundidad de sus personajes.

“La homofobia no es cosa de verdaderos hombres, ni de verdaderas mujeres, ni de verdaderos seres humanos. Los personajes son muy reales y están muy bien trabajados. El público va a apreciar eso. Nos han visto en telenovelas y ahora nos van a ver en personajes muy interesantes y divertidos, que van a darles temas de conversación importantes en casa”, explica Ernesto Laguardia.

La comedia ha sido elegida pues, tanto los productores como los actores que protagonizan la obra, creen que a través de la risa se genera la empatía. “La comedia siempre es la que ayuda a hacer una mejor crítica social, eso está comprobado. Reírse te distiende y hace que los temas no sean tan rígidos. Creo que a través de la comedia se crea esa empatía necesaria que abre la mente”, comenta Soler.

Ernesto Laguardia, por su parte, revela que se preparó arduamente para interpretar a su personaje en la obra. El actor, recordado por su actuación en la novela “Quinceañera”, contó que realizó una investigación “un poquito diferente” para enriquecer su personaje.

“Le hablé a varios maquilladores que son travestis y me contaron cosas realmente tremendas… no han podido ser felices desde niños, entonces te quedas reflexionando: ¿cómo puedes hacerle eso a cualquier ser humano a pesar de que tenga un color de piel diferente, una religión diferente o una orientación sexual diferente? (…) En este espectáculo se van a reír, pero se van a enfrentar a situaciones que se viven todos los días. Hay que aprender de nuestros errores”, refirió el actor.

EL DATO

“La homofobia no es cosa de hombres” tendrá dos únicas funciones este sábado 14: a las 7:00 p.m. y a las 9:30 p.m. en el CC. María Angola. Los tickets siguen a la venta en www.teleticket.com.pe y en los módulos físicos de Wong y Metro y los precios van desde s/.291.00 Platinum , s/.239.00, SuperVip , y s/.197.00 Vip.

Ernesto Laguardia invita al público peruano a ir a ver "La homofobia no es cosa de hombres". | Fuente: Difusión