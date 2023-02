Johanna San Miguel repone la versión virtual de su unipersonal 'Se busca marido cama adentro' para el 12 de febrero. | Fuente: DEA Promotora

Johanna San Miguel apuesta por el teatro. Esperando a la reapertura de las salas, ella tiene otro plan para San Valentín: la reposición de su popular espectáculo "Se busca marido cama adentro" en versión virtual. El unipersonal estará disponible desde el 12 de febrero para ver desde la comodidad del hogar.

La nueva temporada del stand up comedy cae a pelo para celebrar sola o acompañada. "No importa si eres soltera, casada o viuda, o si te has divorciado cinco veces. Lo importante es que hagamos catarsis en humor y que despejemos juntos el mito que asegura que, por cada siete mujeres, existe un solo hombre", apunta la actriz y exjurado de "Yo Soy".

Debido a la pandemia, "Se busca marido cama adentro" saltó de las salas al streaming. De acuerdo a Johanna San Miguel, la obra va cambiando y adaptándose de acuerdo a la coyuntura que vivimos.

"El título es solo un pretexto para hablar de mil cosas, de mi propia historia y de las historias de otros. Creo importante que podamos seguir teniendo un poco de humor en estos momentos difíciles", agregó.

En este streaming, producido por DEA Promotora y grabado en el Teatro Peruanos Japonés, se debieron realizar algunos ajustes en la mecánica de su show, ya que antes de la pandemia tenía bastante interacción con su público. Por ello, la artista se encuentra bajo la dirección de Bruno Ascenzo.

SOBRE EL UNIPERSONAL

Saltan a tu mente preguntas como: ¿Tu familia está preocupada por ti porque no tienes pareja? ¿Te han dicho que si no hallas un novio, pronto se te irá el tren? ¿Tu abuela le prende velitas a San Antonio por ti? Tranquila, a través de sus entrañables personajes: Queca, La Mujer Maravilla y Candy, Johanna San Miguel te ayudará a encontrar las respuestas, ofreciéndote divertidos tips para que por fin encuentres a tu pareja ideal.

Haciendo gala de su gran vena humorística, la actriz vuelve a las tablas acompañada por su banda musical en vivo. Consejos sobre cómo enfrentar las crisis de pareja, la soledad y la soltería, cuando quedan pocos hombres disponibles, también son parte del contenido del show apto solo para mayores de 18 años.

SU PASO POR LA TV

Tras alejarse unos años de la televisión, después de su paso como conductora de "Esto es guerra", Johanna San Miguel reapareció en la pequeña pantalla como jurado de "Yo Soy" a fines del 2019. Ella reveló que una de las razones por las que aceptó el reto es porque el programa suele cambiar la vida de los concursantes que logran llegar a la final.

Sin embargo, ella se alejó del programa de imitación para la nueva temporada del 2021. En su lugar, ingresaron Tony Succar y Mauri Stern.

EL DATO

Espectáculo: "Se busca marido cama adentro".Plataforma: Joinnus.Fecha: Viernes 12 de febrero, a las 9 p.m.