Con la comedia circense 'The Elephant in the Room' se inaugura el Festival de Artes Escénicas - FAE Lima 2020. | Fuente: FAE Lima 2020

Seguimos asociando el circo a las bromas de los payasos y a las riesgosas piruetas de los acróbatas. Pero actualmente es más que eso: una combinación de diferentes artes en el que los musicales, la danza, el cabaret y el teatro no están ausentes. Esa es la apuesta de la compañía francesa Cirque Le Roux que hoy inaugura el Festival de Artes Escénicas - FAE Lima 2020 con el espectáculo de comedia circense "The Elephant in the Room".

Si bien aman el circo tradicional ─aquel con el que crecieron y los hizo soñar de niños─ Lolita Costet, Gregory Arsenal, Philip Rosenberg y Yannick Thomas decidieron que querían darle un giro a este arte y que los asistentes lo reconozcan. "Para nosotros es importante mostrar al público que no hay un solo estilo de circo. Es tan variado y no tiene un solo rostro. El show es una mezcla de todo lo que amamos. Por ello trabajamos con el teatro y también hay una inspiración del cine", comenta Yannick a RPP Noticias.

Su compañera Lolita lo secunda al señalar que el artista de circo generalmente ha sido asociado con el aspecto más deportivo y físico de la propuesta; cuando es más completo que eso. "También es comediante. Para nosotros, el circo tiene de muchas otras artes", dijo.

Acrobacias, teatro y cabaret forman parte de la propuesta de 'The Elephant in the Room'. | Fuente: FAE Lima 2020

Así esta combinación se verá en la entretenida "The Elephant in the Room", que forma parte del FAE Lima 2020, con el que llegan por primera vez a Latinoamérica. Para la propuesta, la compañía reimaginó el mundo monocromático del teatro, las acrobacias del circo y el cine negro de Hollywood de la década de 1930. Sobre el escenario, los protagonistas combinan escenas de películas con pinturas del italiano Caravaggio.

Pasión, crimen e intrigas amorosas son los principales ingredientes de la historia ambientada en 1937. Al interior de la finca de Miss Betty, ella queda atrapada entre su marido desesperado, un asistente torpe y un admirador lujurioso. La anfitriona escapa de su recepción de bodas y se refugia en una sala de fumadores; sin embargo, entre el humo de cigarros, whisky, bromas e increíbles movimientos corporales nace una turbulenta intriga amorosa.

El espectáculo se creó antes de que cobraran fuerza los movimientos feministas, pero al grupo le interesó la idea de una mujer con el poder sobre estos tres hombres en un momento, como es la década de 1930, en el que las mujeres no tenían derechos. "Aporta situaciones graciosas y sensibles, capaces de que el público cree un lazo con un personaje aunque [spoiler[ es una asesina en serie", comenta Yannick Thomas. No se pierda la oportunidad de ver otro tipo de circo y de artes escénicas como parte del FAE Lima 2020.

MÁS INFORMACIÓN

Fecha: Martes 3 y miércoles 4 de marzo, a las 8 p.m.Lugar: Gran Teatro Nacional, San Borja. Entradas: De S/.15 a S/. 80 en Teleticket y la boletería del Gran Teatro Nacional.

'The Elephant in the Room' se presenta este 3 y 4 de marzo en el Gran Teatro Nacional. | Fuente: FAE Lima 2020

