El Teatro Canout cierra su telón para siempre en un momento complicado para la cultura por la pandemia de COVID-19. El productor Efraín Aguilar reveló que el espacio cultural en Miraflores que albergó distintas puestas en escena y espectáculos musicales cerrará definitivamente y será demolido tras 16 años de haberlo dirigido.

“Lo más triste es que lo van a demoler y me va a doler tanto como cuando se derrumbó la casa de ‘Al fondo hay sitio’. Ese fue un momento demasiado duro para mí, no pensé que algo así se iba a repetir”, dijo en entrevista con El Comercio sobre la decisión que tuvo que tomar ante el quiebre del Teatro Canout.

Efraín Aguilar es la mente detrás de éxitos para televisión para “1000 Oficios”, “Al fondo hay sitio”, “Así es la vida”, entre otros; pero su pasión también la encontró en la dirección del recinto teatral, el cual albergó al productor y otros artistas desde su reapertura en el 2005.

“Aquí está mi vida, todo esto es producto de mi trabajo, de mi esfuerzo. En lo posible trato de no entrar porque cada vez que entro, lloro al recordar todas las cosas que hemos hecho y que pensábamos hacer antes de la pandemia”, contó el director peruano. “En estas condiciones, ya no puedo mantenerlo, las deudas crecen y no hay cómo cubrirlas”.

El Teatro Canout fue inaugurado en marzo de 1954 por la empresaria Clara Canout Cevallos en homenaje a su padre, el ingeniero francés Miguel Canout, y desde entonces, se había mantenido en pie con altibajos. Apenas hace 16 años, Efraín Aguilar se propuso refaccionarlo y dar lugar a todas sus creaciones para las tablas.

Según Aguilar, invirtió todo su dinero en el espacio y ahora “las pérdidas son millonarias y muy dolorosas”. Pero lo que es más difícil de aceptar es que nunca podrá cumplir su deseo más importante: “Soñaba con que mis cenizas las pusieran en el teatro Canout, ahora no sé a dónde van a ir”.

