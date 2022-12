Bruno Odar protagoniza la obra 'Tempo de Navidad' que será transmitida vía Teleticket Play. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Talía Duclos

“Tempo de Navidad” es un espectáculo virtual protagonizado por Bruno Odar, que contará con la participación del prestigioso coro Voces del Sol y será estrenado el próximo 20 de diciembre a las 6 p.m. a través de la plataforma Teleticket Play.

Este proyecto, creado y desarrollado por Arte Fusión Producciones en medio del estado de emergencia, propone un cuento musical virtual que narra una historia real de Navidad a través de un repertorio coral dirigido por Claudia Rheineck.

El cuento será narrado por un abuelo del año 2070, encarnado por Bruno Odar, quien consuela a sus nietos, pues no podrán pasar juntos la Nochebuena. Un relato inspirado en su propia historia, puesto que en el 2020 fue testigo de una gran crisis en el planeta, producido por la COVID-19.

Así, a través de las canciones que él recuerda, el personaje de Odar va explicando a sus nietos que, pese a las dificultades y las distancias, el amor por la familia es el regalo más preciado que uno puede atesorar por siempre en su corazón.

El prestigioso coro Voces del Sol, dirigido por Claudia Rheineck, participa también de la obra 'Tempo de Navidad'. | Fuente: Difusión

EL APOYO DE LUCHO QUEQUEZANA

“Tempo de Navidad” también cuenta con la colaboración de Lucho Quequezana, quien se encargó de la dirección del rodaje del personaje caracterizado por Bruno Odar, así como del videoclip de “You Raise Me Up”, tema en el que participaron catorce solistas del coro.

El guion original fue escrito por la dramaturga Paola Vicente y la dirección artística está conducida por la artista plástica Giuliana Senno. En el repertorio, integrado por más de 130 niños y niñas, se incluyen canciones alusivas a la Navidad peruana y a una versión de “Let It Go” de la cinta “Frozen”.

Asimismo, está presente una versión del legendario tema del folklore latinoamericano “Canción con todos”, que traduce todo el sentir acerca de la unión entre países hermanos, tan significativo en estas épocas. “Tempo de Navidad” unifica, así, cine, música, diseño, edición y sonido.

