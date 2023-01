Carnaval hizo historia al ubicarse en el puesto 13 de The World’s 50 Best Bars 2019. | Fuente: Instagram

¡Carnaval está de celebración! El bar sanisidrino hizo historia al ubicarse en el puesto 13 del ránking The World’s 50 Best Bars 2019 ─versión para las barras del ránking de los Mejores Restaurantes del Mundo─ dando un salto de 55 posiciones respecto al 2018. Por ello, a su vez, consiguió el reconocimiento 'Highest New Entry' y se alza como la única barra peruana en ser parte de la prestigiosa lista.

"Hoy cambiamos la historia de un país y de un continente", festejó su fundador Aaron Díaz en Instagram. Él dedicó el premio tanto al equipo de Carnaval como a los clientes. "Cambiamos la historia del Perú siendo el primer bar en entrar en esta increíble lista", agregó. En la red social del bar, prometieron seguir trabajando para ser los mejores.

En esta ocasión, The World’s 50 Best Bars 2019 incluyó en su lista a seis bares de Latinoamérica (incluido Carnaval). Estos son Floreria Atlántico en Buenos Aires (puesto 3), Licorería Limantour en la Ciudad de México (puesto 10), Carnaval en Lima (puesto 13), Guilhotina Bar en São Paulo (puesto 15), La Factoría en San Juan (puesto 32) y Presidente Bar en Buenos Aires (puesto 33).

Carnaval ha conseguido otros reconocimientos durante sus dos años de vida. En el 2018, se ubicó en el puesto 68 de The World’s 50 Best Bars 2019 y, recientemente, fue elegido como el Mejor Bar de Lima en los Premios Summum.

Carnaval ha creado una coctelería conceptual. La carta actual está inspirada en los diferentes carnavales del mundo. | Fuente: Instagram

Más que galardones, su fundador Aaron Díaz tiene una meta más ambiciosa en mente: convertirse en referente de la coctelería mundial. "Esperamos elevar el nivel del mundo de la coctelería. Carnaval tiene que ser el foco del mundo de bares así como lo son Astrid & Gastón y Central que han creado un nicho en la industria, con gente que viaja del extranjero para hacer pasantías o comer allí. Más allá de ser el mejor bar de Latinoamérica, quiero que sea trascendental en la historia de los amantes del bar", sostuvo antes de conocerse su más reciente galardón.

LA CARTA

Si ya prepara su visita a Carnaval le adelantamos qué podrá encontrar en la carta. Si la primera estaba inspirada en los viajes, esta se centra en los carnavales. Han adaptado a la barra el espíritu de las festividades de Río, Veracruz, Cajamarca y el Mardi Gras, entre otras. Sin embargo, el más pedido es el que da nombre a la casa y lleva Gin Beefeater 24, Chartreuse verde, piña, limón y cerveza white beer (colaboración con Barbarian).

El pisco y el gin predominan en la carta donde encuentra 25 cocteles creativos divididos según familias de sabores (le ayudará a encontrar uno a su gusto). Y, si no quiere perderse los imperdibles, está el menú degustación (al igual que un restaurante) con 7 medios cocteles. También tienen el Ice Experience con 5 cocteles elaborados por el equipo de ice chefs.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Carnaval Bar. Av. Pardo y Aliaga 662, San Isidro.Horario: De lunes a miércoles, de 6 p.m. a 1 a.m. Jueves, desde las 5 p.m. Viernes, de 5 p.m. a 3 a.m. Sábados de 7 p.m. a 3 a.m.Ticket promedio: S/.120, por tres cocteles o dos cocteles y un piqueo.

El equipo de Carnaval, abierto de lunes a sábado, celebra el nuevo logro. | Fuente: Instagram

