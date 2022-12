Aczino y su participación en 'Criminal Minds'. | Fuente: Captura de pantalla

El rapero mexicano Mauricio Hernández, más conocido como “Aczino”, publicó un vídeo en sus redes sociales mostrando su participación en la próxima temporada de la serie “Criminal Minds” de AXN. En varias oportunidades, el artista aseguró que “se vienen cosas grandes” y no necesariamente se refería a su música.

Ahora estará desarrollando una nueva faceta que será de actor y sus seguidores se emocionaron y comentaron el post deseándole lo mejor. Por otro lado, la cuenta del canal promocionó así al nuevo integrante del elenco: “Verbo contra mente, este es un Aczino diferente. #AczinoVsDrReid”.

En el clip se puede observar a Spencer Reid, interpretado por Matthew Gray Gubler, quien acusa a Aczino de haber participado en un crimen. Sin embargo, el rapero le dice que solo pasó por el lugar de los hechos, pero conoce a los verdaderos autores y puede ayudarle a resolver el caso.

Hace una semana, en los ‘stories’ de Instagram en AXN, se veía a “Mau” sentado en un cuarto donde los policías tienen a los acusados. El artista no comentó nada en sus redes sociales con respecto a este proyecto ya que esperó que se revele el teaser.

ACZINO SE RETIRA DE LAS BATALLAS

Aczino argumentó en un en vivo vía Instagram que el ambiente de las competencias en la actualidad le resultaba cansado, provocado por cómo se toma el freestyle en la actualidad y las cosas que lo rodean, así que prefería tomar distancia del mismo.

Además, confesó que no estará en la God Level 3vs3, así lo dio a conocer mediante un vídeo: “La gente que me pregunta de God Level pues como ya escucharon, no voy a estar en God Level, no voy a estar en Supremacía. Cuando salga la lista de Red Bull decidiremos si estamos si estamos dentro o no”.

Aparte de los torneos competitivos de exhibición y clasificación a los que ya anunció que ya no se presentaría, Aczino mencionó que aún lo podremos ver dando exhibiciones, puesto que el gusto por competir aún permanece en él, sólo que a partir de ahora sólo será en ese formato.

