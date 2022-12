Susana Baca se refirió sobre el lastre del racismo en Día de la Cultura Afroperuana. | Fuente: RPP Noticias

"El racismo es una enfermedad y la gente se tiene que curar". Con estas contundentes palabras, la cantante Susana Baca denunció la discriminación que aún existe en el Día de la Cultura Afroperuana y en el marco de las protestas, a nivel mundial, contra la muerte del afroamericano George Floyd.

La intérprete peruana lamentó que, en el Perú, aún existan quienes se burlen del color de piel o por la forma de hablar ddel otro. Ella instó a alzar la voz en contra: "es necesario manifestarnos contra esta plaga, es una cosa horrible y en nuestro país existe el racismo", expresó en el programa "Encendidos" de RPP Noticias.

Por otro lado, Susana Baca sostuvo que nuestra riqueza, como país, precisamente se encuentra en nuestra gran diversidad; algo que (lamentablemente) algunos aún no pueden aceptar. "No pueden apreciar esa diversidad que es nuestra riqueza, que celebra que seamos de diferentes colores o con distintas maneras de hablar", sostuvo la cantante que acaba de lanzar el disco "A Capella", grabado durante la cuarentena.

Susana Baca en "Encendidos" de RPP Noticias. | Fuente: EFE

En ese sentido, Susana Baca se refirió a la enseñanza de sus padres quienes, desde niña, le inculcaron lo importante de sentirse capaz de hacer lo que quería y de valorar su raza.

"Yo he crecido en un hogar donde no me han enseñado a odiar. Mi madre me decía: 'eres negra, niña, y tienes que ser buena en lo que hagas'. Había una exigencia sobre eso, porque también era una forma de proteger a sus hijos", acotó.

Por ello, la intérprete consideró necesario que se enseñe desde el colegio el respeto y la tolerancia. Antídotos contra el racismo y la discriminación.

"Tenemos que apuntar claramente a la escuela porque allí se dan las manifestaciones más fuertes del racismo. Por eso los maestros tienen que tener mucho cuidado, están formando esas almas que van a trabajar en el Perú, y no pueden cargar ese lastre que es el racismo", aseveró Susana Baca.

