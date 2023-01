La franquicia 'Señor Cara de Papa' pasa a llamarse solo 'Cara de Papa'. | Fuente: Hasbro

No, no será llamado “Care de pape” desde ahora. El famoso Señor Cara de Papa y sus productos de juguetería han dado un gran paso hacia la inclusión de las diferentes familias. Hasbro anunció haber modificado el nombre de la franquicia para que no esté enfocado solo en la pareja de un señor y una señora papa.

En 1952, Mr. Potato Head se lanzó al mercado de Estados Unidos y se fue perfeccionando con los años hasta convertirse en un famoso muñeco que luego tuvo una pareja femenina. Para las generaciones más jóvenes, ambos personajes se popularizaron gracias a las películas de “Toy Story”, de Pixar.

Sin embargo, hoy el Señor Cara de Papa ha sido tema de polémica en las redes sociales por un cambio en su título y empaque que saldrá a la venta pronto. Se trata de una reinvención que busca luchar contra estereotipos sobre el género y las familias: tendrán neutralidad de género para que los mismos niños puedan asignárselo.

El Señor Cara de Papa no desaparecerá y seguirá presente si uno mismo lo decide. | Fuente: Hasbro

Bajo el lema de “Crea tu propia Familia de Papa”, la franquicia de juguetes olvida la palabra “Señor” para que todos sus integrantes cobren la misma importancia y el público infantil diseñe su familia con dos cuerpos grandes y uno pequeño. ¿Un señor y señora, dos señores o dos señoras? Exactamente, y también un solo señor o señora pueden cuidar del retoño papa.

“Hasbro ha cambiado oficialmente el nombre de ‘Mr’ de la marca Mr. Potato Head a Potato Head para reflejar mejor la línea completa”, indicó Hasbro en el primer comunicado que causó controversia entre cibernautas, quienes acusaron a la marca de ser irresponsable por presuntamente imponer el progresismo en sus consumidores.

El Señor Cara de Papa seguirá presente si uno lo decide

Tal como volvió a recalcar la compañía más tarde, el Señor Cara de Papa no ha desaparecido, él estará presente si decides hacerlo parte de tu familia. Se trata solo una modificación en la presentación del juguete y un rediseño para involucrar a otros grupos de familias con el objetivo de que los más pequeños puedan reflejar su propia mirada del mundo.

“¡El Señor Cara de Papa no va a ninguna parte! Si bien se anunció hoy que el nombre y el logotipo de la marca Potato Head eliminarán al ‘Mr’ estamos orgullosos de confirmar que el Señor Cara de Papa y la Señora Cara de Papa no se irán a ninguna parte y seguirá siendo el Señor Cara de Papa y la Señora Cara de Papa”, agregó Hasbro en una publicación de Twitter.

