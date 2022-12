Naicen se corona como campeón de la Final Nacional de la Red Bull Uruguay 2020. | Fuente: Captura de pantalla

¡Rompió la racha de los bicampeones! Naicen se corona como el campeón de la Red Bull Uruguay 2020. El último ganador de la final nacional del año pasado, Franco, le entregó la medalla de oro al nuevo representante del país sureño.

“No la podía fallar, todos los pibes saben, más de siete años en las competencias soñando con este momento y la verdad es que es irreal. No me lo creo. Mucho nivel de toda la gente, me encantó y voy a romperla en esa internacional”, dijo Naicen al recibir la bandera de Uruguay.

Los MCs clasificados hasta el momento son: Acertijo, SNK, Rapder, Éxodo Lirical, Skone, Yartzi, Stick y Mac. También competirán los ya clasificados del 2019.

FINAL

Naicen vence a Wordplay

TERCERO Y CUARTO

Hammer vence a Sok

SEMIFINAL

Naicen vence a Sok

Wordplay vence a Hammer

CUARTOS DE FINAL

Naicen vence a Alexunder tras dos réplicas

Sok vence a Cronin tras una réplica

Hammer vence a Spektro tras una réplica

Wordplay vence a SFJ

OCTAVOS DE FINAL

Alexunder vence a Morfeo

Naicen vence a Ualde

Cronin vence a Rasta

Sok vence a Franco

Spektro vence a Mak

Hammer vence a Punisher

SFJ vence a Vostok

Wordplay vence a Varela

