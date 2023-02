Letras Tarapoto, Jair Wong y KG demostrarán que la sangre nueva puede llevarse la ansiada medalla de oro de la Red Bull Perú 2020. | Fuente: Composición

¡Es hora de los debutantes! La Final Nacional de la Red Bull Perú 2020 está a poco de comenzar. El evento que podrá ser visto por medio de la cuenta de YouTube de la organización y por televisión, ofreció una conferencia de prensa previo a la competencia donde KG, Letras Tarapoto y Jair Wong, comentaron sobre lo que será esta batalla.

Este sábado 7 de noviembre se vivirá algo histórico ya que aparte de los ya clasificados como Jaze -que no estará presente y será reemplazado por Ramset-, Skill y Litzen; la nueva escuela demostrará de lo que está hecho y por qué debería obtener la medalla de oro.

Jair regresa a la Batalla de los Gallos después de su última participación en la Regional de Lima en el 2018 y el formato que se le acomoda mejor es el 4x4 y las temáticas. ¿La razón? “Me dan bastante estímulo”, comentó para RPP Noticias.

Por otro lado, no ve con buenos ojos el minuto libre porque “se me olvidan las preparadas”, dijo entre risas. “Hay ese riesgo, si el otro tiene una pensada y cierra, no te da lapso para contestar”, agregó.

KG, bicampeón del movimiento Soporte Alterno, opina igual que Jair Wong, ya que también considera importante el 4x4. “Es importante porque hace explotar el recurso”, aseguró. Sin embargo, para Letras Tarapoto, que viene a demostrar que la selva tiene rap, los rounds con temáticas son su fuerte y a lo que menos se acopla es el minuto libre.

Como se ha visto en las Finales Nacionales de otros países donde han ganado bicampeones como Skone (España), Yartzi (Estados Unidos), Rapder (México), SNK (Costa Rica) y más, los debutantes en Perú están seguros de romper ese hilo.

“En nuestro país somos especialistas en romper las estadísticas en todo, eso haremos en esta edición”, asegura Letras Tarapoto. A pesar de que le gustaría que haya un bicampeón que nos represente internacionalmente, cree que todo puede pasar.

“El freestyle es un deporte y las estadísticas se han hecho para romper, no para seguir”, comentó en la conferencia de prensa. Por otro lado, KG asegura que todo depende de la fecha y de cómo esté el rapero porque “hay días buenos y malos”.

Jair Wong compara el fútbol con el freestyle. “Es impredecible”, comentó. “Las especulaciones y las apuestas quedan ahí, en el papel”, agregó. El artista está seguro de quebrar ese hilo de los bicampeones: “Nosotros cambiamos y escribimos nuestra historia”, sostuvo.

