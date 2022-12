Stick, el 'Rey de las plazas', representará a Perú en la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020. | Fuente: Red Bull Content Pool

Falta poco para la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020 y Stick será el representante de nuestro país. Ya instalado en República Dominicana y con ansias de que llegue el 12 de diciembre, el freestyler peruano conversó con RPP Noticias previo a este encuentro.

En los días que ha estado instalado y conviviendo con sus compañeros -que pronto pasarán a ser rivales- Jordy Rentería, nombre verdadero el artista, asegura que dará un buen desempeño ya que la práctica hace al maestro:

“Yo he venido constante desde la misma práctica, un buen desempeño es lo principal, así pensé en la Nacional, en la FMS, y me fue bien, no trato de presionarme, me mantengo firme para llegar afilado”, comentó.

FREESTYLE SIN CENSURA

La Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020 será trasmitirá por primera vez en televisión nacional y para Stick, este es un gran avance porque se verá cómo es verdaderamente una batalla.

“No me siento limitado, tampoco soy de decir muchas lisuras, y el hecho de que sea televisado en Perú, es un avance importante”, comentó. A pesar de que miles de personas lo verá, le pone nervioso el saber que su familia también se conectará para apoyarlo:

“Sé que me va a ver mi familia, pero solo lo disfrutare y ojalá les pueda regalar una alegría: el campeonato”, aseguró.

DE LAS PLAZAS A LOS ESTUDIOS

Stick es conocido como el “Rey de las plazas” por su desempeño, artillería y gran facilidad de expresión, sin embargo, también se ha dedicado a la música y cree que es una especie catarsis:

“Conocí el rap a través del hip hop, es un método de catarsis, la música la hago para mí. No soy el que dice ‘A ver qué está pegando para dar vistas’. Partiendo de ese lado, me he enfocado en lo que a mí me gusta”.

El rapero estrenó el mes pasado el tema “Por los míos” junto a Maniak, no obstante, no es el único proyecto que tenía en mente:

“Va a salir un Jammin en estos días. Es otra sensación, siento que hay proyectos con la banda con la que hicimos música, ya que les fascinó mucho el hecho de que yo rapee y siento que puedo evolucionar musicalmente”, contó.

Por otro lado, sigue llevando a cabo sus talleres de freestyle para jóvenes que quieren mejorar su talento o ayudar a quienes aún lo tienen escondido: “Quiero aportarles un poco de lo que he hecho en este largo camino”, sostuvo.

