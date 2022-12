Skone se pronuncia tras perder contra Rapder en la Red Bull Internacional 2020. | Fuente: Composición

Skone aplaude el campeonato de Rapder. El español quedó como segundo puesto en la Final Internacional de la Red Bull 2020 y a través de sus redes sociales, saludó a su compañero y lo calificó como “justo campeón”.

“Lo intentamos y no pudo ser. Me quedo feliz con mi papel, quedar subcampeón del mundo 4 años después me parece una buena marca”, comienza su mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Hice lo que pude, perdón para los que confiaron en mí y no pudo ser por poco. Enhorabuena a Rapder, justísimo campeón”, sostuvo el malagueño quien tiene su pase para la internacional del próximo año.

Cabe resaltar que es la primera vez que Rapder obtiene su cinturón en la Red Bull por lo que se quebró al escuchar su nombre como ganador. En la entrevista con Taty Santa Ana, Tess La y FJ, aseguró que su mayor arma para vencer a su contrincante fue olvidarse que de él:

“Lo que traté de hacer en la final fue olvidarme de Skone, enfocarme en lo que tenía que hacer, en seguir en formato. Él tiene muchísima más experiencia que yo, pero me olvidé e hice que él no tenga recursos y seguir en la temática”, comentó.

CAMPEÓN MEXICANO

La final entre Skone (España) y Rapder (México) fue una de las más candentes en este evento de la Red Bull Internacional 2020. El mexicano resultó vencedor y tras escuchar su nombre como campeón, rompió a llorar.

Muchos lo llaman el “sucesor de Mau”, sin embargo, el rapero asegura que quiere forjar su propio camino para seguir llevando el freestyle a todos los rincones del mundo. Es la primera vez que Rapder tiene su cinturón y como dijo Serko Fu: “Ha entrado al Olimpo de los ganadores”.

Tanto el nuevo ganador como Skone tienen su pase asegurado para la Final Internacional de la Red Bull 2021, asimismo, el tercer puesto, Aczino, también tiene ingresa automáticamente a la lista de competidores tras vencer a Éxodo Lirical.

