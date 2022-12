Skone es considerado uno de los favoritos para llevarse el cinturón de la Red Bull Internacional 2020. | Fuente: Red Bull Content Pool | Fotógrafo: Jacobo Medrano

El gallo que cantan en todos los corrales. Skone, bicampeón de la Red Bull España 2020, es uno de los raperos favoritos para llevarse el cinturón en la Final Internacional que se realizará este sábado 12 de diciembre en República Dominicana.

Cada vez más cerca de las batallas, José Miguel Manzano -nombre verdadero del freestyler de Málaga- conversó con RPP Noticias donde reveló que le gustaría enfrentarse con el peruano Stick, el “Rey de las plazas”.

“Stick tiene bastante parecido a lo que yo hago en el sentido de que es muy ingenioso, que les tira mucho a las barras, al doble sentido, me gusta mucho lo que hace”, comentó el artista.

Con más ambición de ganar, Skone compara sus inicios en el movimiento a como se ve ahora y considera que tiene más hambre de demostrar lo que puede hacer. “Soy una persona con más experiencia, soy más completo como artista y rapero”.

Skone comenta su deseo de competir con Stick en una de las batallas de la Red Bull Internacional 2020. | Fuente: RPP Noticias

EL ANTIGUO TESTAMENTO DEL FREESTYLE

Mencionando a sus colegas como Aczino, Chuty, Dtoke y Arkano, que son algunos de los improvisadores que iniciaron en el movimiento, el campeón español considera que juntos han podido ver el crecimiento del freestyle y han conseguido que se convierta en una profesión:

“Lo conseguimos a base de lucha, a base de la improvisación, hablar con muchas marcas, empresas, de organizar nuestra propia movida y hoy, gracias a eso hay chavales que pueden dedicarse a esto y decir: ‘Yo quiero dedicarme a esto’ porque saben que sí se puede. Hemos creado un movimiento mundial”, comentó con notable emoción.

Cabe resaltar que para Skone, el freestyle no lo ve tanto como un deporte, sino como expresión cultural. Para él, el arte de la improvisación se compone de las emociones de cada uno y lo que muestran en escena.

“Pienso que es un híbrido del deporte porque son competiciones donde se te evalúa y tienes que estar preparado física y psicológicamente”, agregó.

Skone venció a Blon en la Final Nacional de la Red Bull España 2020 logrando el bicampeonato en su país. | Fuente: Red Bull Content Pool | Fotógrafo: Jacobo Medrano

“YO ESTOY TRANQUILO”

Si bien Skone tendrá que enfrentarse a sus colegas, revela que disfruta muchos siendo espectador ya que la sensación es diferente. Entre sus favoritos, espera que se pueda dar una batalla entre Aczino vs. Bnet, Rapder vs. Valles T y SNK vs. Yartzi.

Sin embargo, este sábado 12 de diciembre se ve en la final contra el mexicano Mauricio Hernández, pero no le gustaría enfrentarse a otros españoles como Bnet, el último campeón internacional o Blon, que es la primera opción en la reserva.

A pesar de ello, asegura estar preparado para lo que se viene en la Final Internacional de la Red Bull 2020: “Yo estoy tranquilo porque soy el único que no le puede tocar Skone, ya verán ellos, soy muy humilde”, dijo entre risas.

