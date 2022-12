Vive la Final Internacional de la Red Bull 2020 a través de la televisión nacional. | Fuente: Red Bull Content Pool

El freestyle nunca dejará de sorprender. Después de que la Red Bull Perú 2020 se transmitiera por televisión por primera vez, la Final Internacional también llegará a la pantalla chica nacional. Los mejores representantes de cada país pisarán el escenario virtual para competir y así llevarse el cinturón de campeón.

El evento se llevará a cabo este sábado 12 de diciembre (2:30 p.m. / hora Perú), a través del canal Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD). Además, cuenta con el streaming de Movistar Play.

Si no cuentas con la señal, no te preocupes. La transmisión de la Red Bull Internacional 2020 también se dará a través de las cuentas de YouTube, Facebook y Twitch de la organización.

CLASIFICADOS A LA RED BULL FINAL INTERNACIONAL

Este año tenemos la mayor cantidad de bicampeones nacionales en la historia de la competencia:

Valles-T (Colombia)

Elevn (Colombia)

Rapder (México)

Tata (Argentina)

Yartzi (USA)

Skone (España)

Stick (Perú)

SNK (Costa Rica).

Valles-T también se suma porque fue subcampeón en el 2019. Junto a ellos, competirán los otros campeones en su primera Internacional: Acertijo (Chile), Éxodo Lirical (República Dominicana), Mac (Ecuador) y Naicen (Uruguay). También estarán finalistas del 2019: Minos (Bolivia) y Shield Master (República Dominicana).

No faltarán los participantes de reserva por si alguien no puede competir (así es como entró Bnet el año pasado, ¡y terminó siendo campeón!). Ellos son: BTA (España), New Era (Perú) y Yoiker (México). Blon no pudo viajar a República Dominicana.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer