Aczino deja en intriga su participación en la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020. | Fuente: Instagram | Aczino

La Red Bull Batalla de los Gallos, la competencia de rap freestyle más importante del mundo, regresó con fuerza tras anunciar que Chile volverá a ser sede de la final internacional. Allí, 16 de los mejores improvisadores de rap en español deberán demostrar su agilidad mental para armar las rimas y versos lo más rápido posible.

Uno de los artistas más esperados del evento es Mauricio Hernández, “Aczino”, quien, tras anunciar su retiro de las competencias, anunció que este evento será uno de los últimos para dedicarse a la música y a otros proyectos.

Sin embargo, tras confirmarse su presencia en la Final Internacional de la Red Bull 2020, el mexicano dejó con intriga a más de un fanático luego de la última publicación que puso en sus rede sociales.

“Terminando las nacionales de Red Bull Batalla de los Gallos daré a conocer mi decisión, solo quiero adelantarles que aún no lo tengo claro y no he decidido nada”, aseguró Aczino haciendo referencia a su participación en la competencia.

Aczino no sabe si participará en la Final Internacional de la Red Bull 2020. | Fuente: Instagram | Aczino

‘Mau’ dio a entender que estaría pasando por problemas personales por lo que eso definiría si va o no la Final Internacional:

“Yo sé que al no publicar mi vida personal como acostumbran todos piensan que no me pasa nada, pero soy una persona totalmente normal con todo lo que implica eso, sea cual sea mi decisión espero tener su apoyo”, concluyó el rapero.

Cabe señalar que las finales nacionales terminan en Uruguay el 28 de noviembre por lo que después de esta fecha se conocerá el destino de Aczino.

ACERCA DE RED BULL BATALLA DE LOS GALLOS

Red Bull Batalla de los Gallos es una competencia de rap improvisado que desde el año 2005 provee una plataforma para el desarrollo de los mejores improvisadores del hip hop de habla hispana. En los últimos años, se ha convertido en el evento internacional de batallas de improvisación más relevante que une a los países de Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Las raíces de esta escena encuentran una profunda conexión tanto en el hip hop como en el estilo de improvisación de los trovadores tradicionales, evolucionando en Hispanoamérica a un estilo propio independiente del hip hop tradicional norteamericano.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela elegida es “Las aventuras de Sherlock Holmes”, donde el protagonista es un doctor que atendía pacientes y resolvía crímenes en uno de los lugares turísticos más famosos de Londres. Dichas historias están narradas en primera persona por el Dr. Watson, su colaborador y buen amigo.

Te sugerimos leer