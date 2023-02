Elevn se coronó bicampeón en la Final Nacional de la Red Bull Colombia 2020. | Fuente: Red Bull

Quedó demostrado que Colombia tiene buena rima. Carpediem (campeón 2019) e Elevn (campeón 2017) se disputaron en la final para quedarse con el puesto de vencedor en la Red Bull Colombia 2020. El segundo participante se coronó como bicampeón.

Valles-T le entregó la medalla de oro y el improvisador no pudo creer que había ganado: "Siento igual que hace 3 años cuando pasó. Ya saben, las palabras sobra, hay que sentir el freestyle, yo lo sentí hoy", dijo el colombiano antes apodado como 'Pepe Desgracias'.

Además, se animó a dar un consejo a los jóvenes que quieren iniciar en el movimiento: "Como pueden ver, cada uno tiene habilidad y fortaleza, sean ustedes mismos hasta el final. Hay mucha competencia y hay que romperla".

Como se sabe, la batalla entre el 3° y 4° puesto se tenía que haber dado entre Marithea y Token antes de la final; y el que ganara tenía su cupo directo para la Final Internacional. Sin embargo, este año no habrá ni tercer ni cuarto puesto.

¿La razón? Marithea se sintió mal debido al cambio de temperatura, ya que ella es de Cali, lugar donde hace mucho calor, y la final nacional se llevó a cabo en Bogotá donde el clima es frío en estas épocas. Como esta situación escapó de las manos de la organización, Token, Marithea, Elevn y Carpediem tienen un cupo fijo para el año que viene.

Los MCs clasificados hasta el momento son: Acertijo, SNK, Rapder, Éxodo Lirical, Skone, Yartzi, y aún falta saber los ganadores de las Finales Nacionales que quedan pendientes como Perú (7 de noviembre), Ecuador (14 de noviembre), Argentina (21 de noviembre) y Uruguay (28 de noviembre). También competirán los ya clasificados del 2019.

¿ACZINO NO ESTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?

Tras confirmar su presencia en la Final Internacional de la Red Bull 2020, el mexicano dejó con intriga a más de un fanático luego de la última publicación que puso en sus redes sociales.

“Terminando las nacionales de Red Bull Batalla de los Gallos daré a conocer mi decisión, solo quiero adelantarles que aún no lo tengo claro y no he decidido nada”, aseguró Aczino haciendo referencia a su participación en la competencia.

‘Mau’ dio a entender que estaría pasando por problemas personales, por lo que eso definiría si va o no la Final Internacional.

“Yo sé que al no publicar mi vida personal como acostumbran todos piensan que no me pasa nada, pero soy una persona totalmente normal con todo lo que implica eso, sea cual sea mi decisión espero tener su apoyo”, concluyó el rapero.

