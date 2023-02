BTA no participará en la Final Nacional Red Bull España 2020 tras contraer COVID-19. | Fuente: Instagram | Alfon BTA

El freestyler español Alfonso Campos Yuste, más conocido como BTA, anunció mediante sus redes sociales que dio positivo a COVID-19. Para proteger a sus compañeros, confirmó que no participará en la Final Nacional de la Red Bull España 2020 que se realizará este sábado 17 de octubre.

“Les traigo una noticia un poco cruda, pero me vengo en la obligación de ser transparente. Llevo una semana bastante enfermo y efectivamente mis sospechas eran ciertas: he dado positivo a COVID-19”, comienza su mensaje publicado en una historia de Instagram.

A pesar de asegurar que ya se estaba recuperando, comunicó que seguirá informando a sus seguidores sobre su estado de salud. Además, agregó que no participará del evento en el que el ganador representará a su país en la Red Bull Internacional: “Creo que tengo que ser responsable con mis compañeros por lo que con todo mi pesar no iré a la Red Bull España 2020”, continuó.

BTA revela que dio positivo a COVID-19 por lo que se retira de la competencia de Red Bull para cuidar a sus compañeros. | Fuente: Instagram | Alfon BTA

Alfon BTA sostuvo que se confinó ni bien tuvo la mínima sospecha por lo que todo su círculo, incluyendo su familia y amigos están bien, “al final eso es lo que importa”, dijo. “Gracias por el apoyo, también a la gente de Red Bull por el trato que han tenido conmigo y su preocupación. Suerte a todos los participantes”, concluyó su mensaje.

En otra historia de Instagram, el freestyler natural de Málaga aprovechó su situación para dar un mensaje de conciencia a sus seguidores: “Por mi parte, no he estado en reuniones con muchas personas. He llevado siempre mascarilla cuando he salido y me he desinfectado siempre que he podido. Aún así me he contagiado, probablemente por tocar una barandilla, apoyarme en una mesa, etc”, se lee.

“Lo que quiero hacerles ver es que todo el cuidado que tengas es poco. No tengas miedo, pero sé precavido. Procura tener el máximo cuidado posible porque esto es real. Paz”, finalizó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Esta es la primera novela del escritor peruano Ciro Alegría, publicada en Chile en 1935 donde vivía como exiliado político. “La serpiente de oro” es la novela con la que pasó a la historia de la literatura “indigenista” y donde el río Marañón es el auténtico protagonista de un reparto coral que surge entre sus meandros y torrenteras, los balseros.

Te sugerimos leer