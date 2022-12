Hay que mantener la cultura del reciclaje en pleno aislamiento social para ayudar a proteger el medio ambiente. | Fuente: Pixabay

La pandemia que estamos viviendo ha generado cambios radicales en nuestra rutina, sin embargo, ha traído también impactos positivos. A paso lento, pero seguro, nuestro ambiente ha estado sanándose en medio del aislamiento social obligatorio de las personas. Incentivar el reciclaje y la reutilización de objetos, por ejemplo, ayuda a poner nuestro granito de arena para cuidar el hogar común.

AYUDEMOS AL PLANETA

La ministra del Ambiente de Perú, Fabiola Muñoz, comentó a RPP Noticias cómo todos podemos seguir con prácticas de reciclaje desde nuestras casas sin necesidad de salir.

Se refirió por ejemplo a niciativas que ayudan a mejorar el medio ambiente, como el ecoladrillo, que sirve para construir cosas menores como bancas en los parques, salones comunales y más. Estos ecoladrillos están hechos de una botella de plástico y en su interior se guardan todas las bolsas que puedas tener.

¿Cómo hacerlos? Solo debes poner las bolsas de plástico que tengas en casa dentro de botellas, cerrarlas y guardarlas para entregar posteriormente tus ecoladrillos. De acuerdo con la ministra, se abrirán puntos de acopio luego de la cuarentena.

Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, da consejos para reciclar en casa. | Fuente: RPP Noticias

Para reducir el uso de plásticos en nuestras compras, la ministra Fabiola Muñoz presentó una idea para llevar los productos sin necesidad de utilizar bolsas. "La red de pescador que ya no usa o se le rompió puede utilizarse como bolsa para el mercado. Aquí puedes guardar tus verduras, tus frutas y estás apoyando al medio ambiente. Contar con instrumentos como estos ayudan al ecosistema y así evitaremos botar el plástico y generar ese círculo de contaminación", sostuvo.

Otro punto importante es el de los residuos orgánicos. Estos pueden servirnos para generar compost, que son productos orgánicos que se convertirán en abono o fertilizantes para plantar.

TE QUIERO VERDE

Karla Chaves Brenes, directora de “ecoins”, una organización que renueva las ecomonedas para canjearla por cupones, asegura que la campaña “ecoins en casa” servirá para “no perder el hábito de preparar los residuos de forma correcta para su reciclaje, y que esta acción se convierta en una actividad familiar, y así ayudar al ambiente y a los recicladores que trabajan con ellos”.

Si bien muchas personas tenemos cosas en la casa, no sabemos qué se puede reutilzar. Chaves nos indica cuáles son los materiales que son destinados para reciclar en casa: “Botellas plásticas PET o #1 (de agua, gaseosa, etc.), y las HDPE #2 (cloro, desinfectantes, champú, etc.), latas de aluminio (cerveza, jugos, etc.), hojalata (conservas, atún, etc.), papel y cartón, libre de grasas, vidrio. (botellas y frascos) y tetra pak”, comenta.

Durante este mes, “ecoins” está realizando distintas dinámicas en sus redes sociales para impulsar el proceso de preparación y segregación de materiales en familia. Además, tiene una alianza con el Ministerio del Ambiente con el fin de fortalecer la educación y el reciclaje. Karla Chaves resalta que el trabajo de “ecoins” viene desde hace tiempo y se refuerza en esta pandemia por el nuevo coronavirus:

“En los dos años que tenemos de operar, hemos recuperado por medio de nuestros aliados (recicladores, empresas, municipios), más de 2900 toneladas que no llegaron a un relleno sanitario y que están siendo procesadas como materia prima para la fabricación de nuevos productos”.

“RECICLA PE”

“Recicla Pe” tiene un compromiso con el medio ambiente. Sandra Tagle, fundadora de esta organización, conversó con RPP Noticias y aseguró que en esta coyuntura es complicado tener una cultura de reciclaje en nuestro país porque “desde que empezó, el servicio de reciclaje paró, a diferencia del servicio de recolección de basura”.

Lo que busca “Recicla Pe” es crear conciencia en las personas y como plus, dar herramientas para poder reciclar.

Lo que busca “Recicla Pe” es crear conciencia en las personas y como plus, dan herramientas para que puedan reciclar. | Fuente: Facebook

¿Por qué el reciclaje contribuye al medio ambiente? “Porque ahorras agua. Un kilo de plástico ahorra 40 litros de agua; con ese mismo kilo de plástico ahorras 5.7 kilobase de energía, que equivale a ver televisión 5 horas diarias. Los peruanos consumimos 6 billones de botellas de plástico, que equivale a 12 por minuto”, asegura Sandra Tagle.

¿Suficiente razón para ponern manos a la obra? Si aún tienes dudas, aún hay más. El reciclaje emite menos gases de efecto invernadero, los que causan el calentamiento global.

¿POR DÓNDE EMPIEZO?

Valeria Bendezu, Rommy Tejerina, Alessandra Causillas y Sandra de la Torre, son cuatro amigas que se unieron para fundar hace un par de años “Por dónde empiezo”. Lo que buscan transmitir es que las personas pueden hacer grandes cosas por el medio ambiente con pequeñas acciones.

“Es super importante que los elementos que separemos para el reciclajeno tengan grasa, residuos, ya que vamos a ayudar al proceso de reciclaje”, asegura Sandra de la Torre.

Otra de las ideas que podemos hacer en casa y comenta Sandra para RPP Noticas es el compostar en casa. Con este proceso podemos convertir nuestros residuos orgánicos en abono natural para las plantas. “El 50% de la basura está compuesto por residuos orgánicos como cáscaras de fruta, verduras, huevo, y más”.

“Por dónde empiezo” no solo quiere generar conciencia ambiental. El impacto positivo en nuestro medio ambiente puede ser grande. “Nos basamos en nuestro lema ‘Nuestras pequeñas acciones generan grandes cambios’, con esto, nosotras queremos contribuir con el planeta”, asegura Sandra.

