El proceso para preparar makis suele ser largo: lavar el arroz varias veces hasta lograr aclarar el agua. Además, se requiere cortar en tiras o porciones pequeñas, rellenar, enrollar. | Fuente: Difusión

Lima es una ciudad que muestra un gusto creciente por los makis, también conocidos como rolls. Este versátil producto se ha mostrado en los últimos años como una opción sólida para la propuesta gastronómica en el mercado peruano.

Según comenta Daniel Gonzáles de la Fuente, chef y fundador de Kuma, una cocina oculta que se encarga de la elaboración y distribución de makis, el público peruano siempre muestra ganas de probar cosas novedosas y de gran calidad y están en una búsqueda constante de nuevas referencias y sabores.

“La pasión, el trabajo duro, la innovación y la perseverancia son los pilares que acompañan este delicioso proceso. La frescura de los ingredientes, es un punto importante y hace la diferencia”, señaló.

De acuerdo a Gonzáles de la Fuente, los precios son bastante competitivos en el mercado. El ticket promedio oscila entre los S/ 30 y los S/ 55. Por ejemplo, una pareja que pide un Kuma box de tres, puede disfrutar de 3 y hasta de 4 sabores por S/52.

Pero, ¿cómo podemos disfrutar de esta tradicional comida japonesa en casa? El chef de Kuma comparte unos consejos que se deben tener en cuenta al momento de preparar los tan populares makis y no fallar en el intento:

1.- El arroz es la clave: Este es la base de todo el proceso y su preparación es uno de los puntos clave porque si no está bien hecho, los otros pasos ya no serán posible. Además, se necesita de un arroz especial: el arroz japonés.

2.- Alimentos frescos y de calidad: La frescura, así como la calidad de los insumos es sumamente importante al momento de realizar la preparación. Se deben adquirir productos de garantía para el éxito del proceso.

3.- Rellenos variables: La variedad en los rellenos de los makis, puede ser infinita. El secreto está en la combinación perfecta y siempre deberán ir acompañados de las verduras favoritas.

4.- Paciencia: El proceso para preparar makis suele ser largo: lavar el arroz varias veces hasta lograr aclarar el agua. Gonzáles de la Fuente aconseja acariciarlo y no estrujarlo para no dañar su estructura y mantener, de este modo, la integridad del grano. Además, se requiere cortar en tiras o porciones pequeñas, rellenar, enrollar. “Puede ser un proceso tedioso para algunas personas; pero no por ello es imposible. En la aventura de prepararlo, está el gusto”, asegura el chef de Kuma.

5.- Implementos adecuados: Para evitar que la preparación de los makis se desarmen durante el proceso, es necesario contar con los implementos adecuados. Así, tener un buen cuchillo afilado, es de mucha ayuda para poder darles la forma exacta. También se necesitan una esterilla de bambú y papel film para cubrirlo.