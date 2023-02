El reconocido freestyler peruano Jade confirmó que no participará en la final de la Red Bull Batalla de los Gallos que se realizará mañana sábado 7 de noviembre y que se transmitirá a través de Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD) desde las 6:30 p.m. | Fuente: Facebook/ @fmedinaeff

El reconocido freestyler peruano Jaze confirmó que no participará en la final de la Red Bull Batalla de los Gallos que se realizará mañana sábado 7 de noviembre y que se transmitirá a través de Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD) desde las 6:30 p.m.

“Quería confirmar que no voy a estar en la Red Bull Batalla de los Gallos de mañana por una decisión personal. No tenia el tiempo para realizar las actividades y se me cruzaba con vainas del disco que ando haciendo. Lo siento por los que me querían ver ahí tirando la rima, aún me quedan unas fechitas de FMS para rapearle”, escribió.

RAMSET LO REEMPLAZARÁ

Jaze será reemplazado por Ramset, apodado el ‘Bicampeón de Lima’. El evento se llevará a cabo este 7 de noviembre (6:30 p.m. / hora Perú), a través del canal Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD). Además, cuenta con el streaming de Movistar Play.

La transmisión de la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos Perú 2020 también se dará a través de las cuentas de YouTube, Facebook y Twitch de la organización.

De esa manera, Ramset se une a los pre seleccionados -Litzen y Skill- en este encuentro.

Entre los debutantes o también llamados ‘Sangre nueva’, se encuentran Letras Tarapoto KG, New Era, Diego MC, Katacrist, Black Code y Xilo. A ellos se le unen experimentados como Stick, Piero Pistas, Xplain, Strike, Jair Wong y el bicampeón Jota.

El ganador representará a nuestro país en la Final Internacional de Red Bull 2020. Hasta ahora, los clasificados son Bnet (España), Valles T (Colombia), Aczino (México), Acertijo (Chile) y SNK (Costa Rica), Skone (España), Yartzi (Estados Unidos), Éxodo Lirical (República Dominicana) e Elevn (Colombia).

Te sugerimos leer