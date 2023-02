El hombre de teatro Osvaldo Cattone falleció a los 88 años este lunes 8 de febrero. | Fuente: La Plaza

El teatro nacional está de luto. Osvaldo Cattone, el actor y director argentino radicado desde hace muchas décadas en el Perú, falleció a los 88 años. La noticia fue confirmada por su amiga y compañera de tablas Regina Alcover en su programa en Radio Felicidad. “Gracias siempre gracias por todas las cosas que viví en ese teatro”, mencionó.

Su pasión por el teatro nació en su natal Buenos Aires, donde estudió Literatura. En 1954 viajó a Italia y logró egresar de la prestigiosa Academia Nacional de Arte Dramático Silvio D'Amico y regresó a Argentina cinco años después.

En 1973 viajó a Perú ara co-protagonizar la telenovela "Me llaman Gorrión", quedándonse a vivir en Lima. ​En 2017 presentó la obra "El padre", en el teatro La Plaza, una de las más aclamadas por el público peruano.

"EL PADRE"

En 2019, Cattone estrenó una nueva temporada de la obra en la que da vida a André, un anciano que padece de Alzheimer y vive en carne propia las consecuencias de su enfermedad y cómo estas afectan a él y a su familia.

"El Padre", del autor francés Florian Zeller, ha sido premiada en Estados Unidos y Europa, y traducida y adaptada al español por Fernando Mas Llorens y Federico González del Pino. Esta es la primera vez que se estrena en Lima fuera del teatro La Plaza.

Cattone, quien interpretó a este personaje longevo y con Alzheimer, dijo que en ese momento se sentía completamente distinto a su contraparte de la ficción.

"Cuando se habla de un hombre de 86 años, uno piensa en un anciano. Yo tengo mis dientes, que son míos, mi cabello no es peluca, es mío. O sea, todavía me pongo ropa de baño en casa y nado en la piscina. Me siento bien, aún estoy en el camino de ida. La muerte va a llegar, solo que no sabemos cuándo", dijo Osvaldo Cattone a RPP Noticias en esa ocasión.

