Luis Fonsi reemplazará a Pitbull en la final del Miss Universo: “Tendré el honor de cantarle a las reinas ”

Un cambio inesperado. Luis Fonsi será el artista encargado de poner el toque musical en la final del Miss Universo y ya no Pitbull, como se había anunciado días atrás.

Este viernes, los organizadores del Miss Universo 2021 publicaron en sus redes sociales que el intérprete de “Despacito” se presentará en la gala del domingo que definirá a la ganadora del certamen.

Aunque no se sabe el motivo por el que Pitbull se ausentará en la final del evento, el rapero y productor musical comentó la publicación de Luis Fonsi en la que anunciaba que sería el artista elegido.

¡Ojalá pudiera estar allí! Va a ser una noche increíble con la actuación de Luis Fonsi. Buena suerte a todas las concursantes del Miss Universo. ¡Dale!, escribió Pitbull.

Un mensaje desde el escenario

La tarde del sábado, Luis Fonsi informó en sus redes sociales que tuvo la oportunidad de hacer la prueba de ensayo para la final del Miss Universo 2021. Incluso se tomó una foto con Miss Puerto Rico.

“Yo no me iba a ir de mi ensayo sin antes darle un abrazo y desearle mucha suerte a nuestra reina Estefanía Soto Torres en el certamen de belleza Miss Universo. No se lo pierdan mañana, tendré el honor de cantarle a las reinas”, publicó Fonsi.

¿Dónde verla el Miss Universo?

La preliminar del Miss Universo 2021 se transmitirá en vivo por el canal oficial de Miss Universe en YouTube.

Hora de la preliminar por país

Perú 6:00 p.m.

México 6:00 p.m.

Colombia 6:00 p.m.

Bolivia 6:00 p.m.

Venezuela 7:00 pm.

Argentina 8:00 p.m.

Chile 8:00 p.m.

Uruguay 8:00 p.m.

Paraguay 8:00 p.m.

