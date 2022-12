Janick Maceta se retira de los certámenes de belleza: 'Di lo mejor de mí en el Miss Universo, hice historia'. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Rodrigo Varela

Luego de su participación en el Miss Universo 2021, donde obtuvo el tercer puesto, Janick Maceta reveló que no volverá a los certámenes de belleza. La ingeniera de sonido comentó la razón por la que decidió dar un paso al costado en su carrera en este mundo.

“Ya me retiro. He logrado lo que quería lograr, que me escuchen, y solo espero contar con la oportunidad de tener las audiencias y que me den la oportunidad de abogar por los niños que sufren de violencia sexual”, dijo la Miss Perú 2020.

Asimismo, aseguró que “dio lo mejor de sí” en el escenario del Miss Universo 2021 para hacer historia. “Puse el alma, corazón y vida por mi Perú y seguiré trabajando por mi país”, continuó Janick Maceta en una entrevista con Perú21.

Como se recuerda, el pasado domingo 16 de mayo, la representante peruana quedó como segunda finalista del certamen y fue Andrea Meza, Miss México, quien logró coronarse como la ganadora.

"Acabo de hacer historia"

Tanto esfuerzo dio un excelente resultado. Y es que, a pesar de no haberse llevado la corona, Janick Maceta aseguró sentirse "satisfecha" con su trabajo. "He hecho vibrar a todos los peruanos", destacó sobre su desempeño en el Miss Universo 2021.

La reina de belleza afirmó que al oír que se encontraba entre los primeros cinco lugares del concurso, se dijo a sí mismo: "Wow, acabo de hacer historia". "Y estoy feliz con el resultado, porque no lo veíamos hace tanto tiempo", reconoció.

"El poder llevar una alegría y compartir este momento con todos, y que todos vean a Perú en el top 5 es más de lo que yo soñaba", concluyó Maceta.

Top 3 del Miss Universo 2021

Miss Universo 2021 tiene como representante a México luego de que Andrea Meza se convierta en la campeona del certamen. Julia Gama (Miss Brasil) quedó como la primera subcampeona y la representante peruana Janick Maceta quedó como la segunda en el concurso internacional, superando así a Adline Castelino (Miss India) y Kimberly Jimenez (República Dominicana).

