Janick Maceta no pudo evitar conmoverse luego de que recibiera miles de mensajes de aliento y felicitaciones cuando acabó el certamen de belleza, tras quedar como tercer lugar en el Miss Universo 2021.

Luego de llegar al top 3 en la gala, la ingeniera de sonido saludó a los periodistas y miembros del jurado quienes aplaudieron su presentación y lamentaron que no haya salido ganadora.

Aprovechando que tenía al frente a Janick Maceta, un periodista que asistió al Miss Universo 2021 no perdió la oportunidad de comentarle que ella debió ser la campeona de este certamen.

“Janick, siéntete ganadora, porque tú eres la ganadora. Con las respuestas, con todo. ¿Qué pasó? No sabemos, pero lo eres. Janick, te debes sentir muy orgullosa y lo sabes. Chica, debes estar feliz”, se le escucha decir.

Al oír estas palabras, la Miss Perú 2020 no pudo contener las lágrimas y se conmovió. Guardando la compostura que la caracteriza, la participante le agradeció por ese comentario esbozando una sonrisa.

Se pronuncia tras el Miss Universo 2021

Janick Maceta, nuestra representante peruana en el Miss Universo 2021, dejó el alto el nombre de Perú luego de que quedara en tercer puesto en el certamen de belleza. Maceta seguró sentirse “feliz y satisfecha” por su desempeño en el escenario internacional.

“Me siento feliz y satisfecha porque creo que soy una de las peruanas que ha llegado más lejos en esta competición”, se le escucha decir a la Miss Perú 2020 frente a la cadena Telemundo en una entrevista exclusiva.

Asimismo, Janick Maceta reveló su deseo de trabajar en televisión y está esperando propuestas, por el momento, se tomará un descanso después del Miss Universo.

“Mañana (el lunes) me voy a tomar un día de relax y luego quiero comenzar en televisión, espero propuestas porque no tengo manager”, agregó. Al finalizar la corta entrevista, envió sus felicitaciones a Andrea Meza, la ganadora del certamen.

Así fue la preparación para el Miss Universo 2021

De acuerdo con Janick Maceta, detrás de todo ese glamour que se aprecia en la pasarela existe un entrenamiento demandante. "La competencia todo el mundo la ve desde afuera, la parte más producida, pero no ven lo que se vive adentro. Lo que se vive adentro es muy fuerte", dijo este lunes en "Magaly TV: La firme".

Dormir poco, manejar un horario "muy apretado", tener diferentes actividades a lo largo del día y adaptarse a una "preparación física y psicológica muy ardua" son algunas de las experiencias por las que debió atravesar la ingeniera de sonido para obtener un buen resultado en el Miss Universo 2021.

Por ejemplo, para el evento preliminar, la candidata de nuestro país debía "estar bien" física y emocionalmente, pues en aquella gala se seleccionaban a quienes pasaban a las siguientes etapas del certamen. Sin embargo, el dia anterior había utilizado el traje típico que arrancó muchos aplausos, pero le dejó a ella heridas leves en el cuerpo.

"Fue una prueba gigante, porque al día siguiente amanecí llena de moretones, con las piernas hinchadas, con cortes, y aun así di lo mejor de mí", contó Janick Maceta.

Defiende a la Miss Universo 2021 de los ciberataques

Luego de que Andrea Meza, la Miss México, fuera coronada como Miss Universo 2021, recibió una serie de comentarios negativos ya que muchos tenían como favorita a la peruana Janick Maceta.

A pesar de estar agradecida por el apoyo de sus fanáticos a lo largo del certamen, la ingeniera de sonido pidió que paren con las agresiones hacia su compañera y se solidarizó con ella dejando una reflexión.

“Por eso me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de unión, amor y amistad. Si me quieren y apoyar, entonces paren el bullying”, escribió Janick Maceta.

Este comentario fue aplaudido por muchos de sus seguidores y varios de ellos se animaron a pedirle disculpas a Andrea Meza por los ciberataques.

