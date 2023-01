Kelly Medina representará al Perú en el certamen Miss Teen World 2021. | Fuente: Instagram

Kelly Medina Morquencho, la recién elegida Reina Adolescente World Perú, representará a nuestro país en la ciudad de Guayaquil (Ecuador) en julio de este año. Tras recibir la corona, la estudiante de Administración se mostró feliz y confiada de participar en un gran evento.

“He ganado esta corona gracias a mi esfuerzo y perseverancia. He aprendido muchísimo de los certámenes de belleza, eso me ha ayudado un montón. Estoy súper emocionada porque llevaré el nombre de mi país a un certamen internacional”, comentó.

Al competir con otras 30 candidatas, Medina revela que desde ya está preparándose y mejorando para llevarse la corona en Ecuador. “Eso me alienta a seguir mejorando cada día más. Me estoy preparando duro porque represento al Perú y no los pienso defraudar”, agregó.

Cabe resaltar que Kelly Medina no es ajena a los certámenes de belleza ya que desde los 16 años ha estado participando en diferentes concursos.

UNA REINA SOLIDARIA

Para la Reina Adolescente World Perú también es importante realizar labor social. “Llevo más de 5 años haciendo voluntariado. Hace 4 años solía ir a los sitios más necesitados de nuestro país a construir casas y escaleras para ayudar a las personas. Pero actualmente, por temas del COVID-19 no puedo continuar. Sin embargo, eso no significa que haya dejado de ayudar. Yo sigo realizando colectas tanto de comida como de ropa para las personas”, aseguró.

“Quiero trabajar en disminuir la desnutrición en nuestro país, y para ello necesitamos que nos escuchen en otros lados y poder contar con el apoyo de otras naciones y estrechar lazos de unión en beneficio de nuestros hermanos”, acotó.

