Jessica Newton respondió a las críticas por la presentación del Miss Perú 2019. | Fuente: Composición

Jessica Newton conversó con RPP Noticias sobre las críticas a la reciente edición del Miss Perú 2019 "Reina de Reinas", que tuvo como ganadora a Kelin Rivera. En redes sociales, diversos usuarios señalaron que la organización y el audio dejaron mucho que desear.

"Gracias, por estar tan pendientes, por acompañarme año a año y por decirme lo que quisieran cambiar para la próxima edición. Qué maravilla que no tengan críticas sobre la reina y sobre las candidatas. Solo tengo que decirles, gracias", dijo la directora de la organización.

Por otro lado, Jessica Newton no descartó que en un futuro, Andrés Hurtado, siga ligado a la realización logística del certamen.

"Andrés Hurtado ha sido alguien que se acercó al Miss Perú, en un momento cuando teníamos la necesidad de hacer un evento que no solo fuera un show de televisión sino donde las candidatas necesitaban ser guiadas en valores. Yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia él. Estoy feliz y ojalá que quiera seguir con nosotros muchos años más", comentó.

APRENDER DE LOS ERRORES

Jessica Newton también se refirió sobre Anyella Grados, quien fue elegida como Miss Perú 2019 y fue destituida de la corona tras la difusión de un video donde se le ve en aparente estado de ebriedad. Por este motivo, se realizó nuevamente el certamen.

"Qué alegría que en el caso de Anyella Grados, después de toda la polémica que se armó, ella misma me haya dado la razón antes de elegir a su sucesora. Creo que a mí no me toca señalarla con el dedo, sino enseñarle y ella aprendió de sus errores. Lo único que nos queda es esperar que no vuelva a suceder, porque no puedo controlar el futuro. Pero sí puedo tomar todas las medidas del caso para tratar que quien salga electa sea una mujer madura, profesional y consciente de la responsabilidad que tiene", indicó.

De esta manera, Kelin Rivera representará al Perú en el próximo Miss Universo que se realizará en diciembre del 2019.

