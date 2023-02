Ángela Ponce se encuentra en el país como invitada especial del Miss Perú 2019. | Fuente: EFE

En 2018, Ángela Ponce hizo historia. La modelo fue la primera concursante transgénero en participar en el certamen Miss Universo, un hecho que polarizó al mundo entero y que fue uno de los más grandes episodios de inclusión dentro del certamen de belleza.

Ángela Ponce fue una de la invitadas internacionales del Miss Perú 2019. A ella la acompañó Alexander González, consultor de moda e imagen.

Como se recuerda, el concurso Miss Perú 2019 fue denominado "Reina de Reinas", debido a que Anyella Grados, quien ganó la corona, fue destituida como Miss Perú tras la difusión de unos videos donde aparece en aparente estado de ebriedad.

La Miss Universo España 2018 aseguró que los concursos de belleza se encuentran en "constante cambio" y "cada vez son menos los prejuicios hacia la mujer".

"Yo veo los concursos de belleza como una plataforma de llevar un mensaje de crecer profesionalmente. Al final, los certámenes de belleza no son lo que la gente cree, la prueba es eso, que cada vez hay mayor inclusión como fue mi caso. Hace unos años una chica que no era precisamente una 36 de talla. Creo que los concursos se están abriendo a los nuevos tiempos", agregó.

Ángela Ponce confesó que en un futuro planea casarse y formar una familia numerosa. "Todavía tengo muchas cosas por vivir, pero llegado a un punto en el futuro voy a tener esa cosita de querer formar una familia. No puede ser ahora porque aún tengo muchas guerras que luchar, pero sí, en algún momento me gustaría formar una familia", comentó.

ELOGIA A DANIELA VEGA

Asimismo, la modelo se refirió a la actriz trans Daniela Vega, quien en 2018 protagonizó el filme "Una mujer fantástica", el cual ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera.

"Me encantó conocerla y me di cuenta de que detrás de una gran mujer hay una gran familia, por eso la importancia del apoyo".

Además, reveló que tiene ofertas para dedicarse a la actuación. "Es una de las proposiciones que últimamente he recibido para series de televisión. Es algo que me apetece probar, no sé si me va a ir bien o mal, pero me quiero enriquecer de eso"

Finalmente, la también activista de la comunidad LGBTI señaló que el mundo está empezando a ser más inclusivo y tolerante, pero reconoció que aún hay mucho trabajo por hacer.

"Que una mujer trans represente a su país en un Miss Universo, eso ya es señal de que vamos bien. Sin embargo, aún hay mucho por que luchar. Hasta que todas las personas no tengan los mismos derechos y los tengan desde su nacimiento, tenemos que seguir trabajando", señaló.

