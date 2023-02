Mickey Mouse es el rey del 'Año Nuevo Chino'. | Fuente: Instagram

El Año Nuevo Chino inició y el ratón animado más querido del mundo, Mickey Mouse, se ha subido a la ola de las tradiciones chinas para destronar a Peppa Pig, personaje animado que en el 2019 aprovechó el Año del Cerdo para aumentar su popularidad.

Ahora, en el Año Nuevo de la Rata es el turno de Mickey Mouse y se consagra como el rey del marketing en China. La icónica mascota de Disney y su novia Minnie, según la prensa estatal, van a tener "el año más ocupado de su carrera" desde que llegaron al país asiático, en los ochenta.

En el parque temático de Disney en Shanghái, los dos personajes irán vestidos con trajes típicos con los tradicionales colores rojo y dorado, y en multitud de tiendas -especialmente de ropa, juguetes o papelería- los escaparates están llenos de productos de los ratones de dibujos más conocidos del mundo, un lugar que el año pasado ocupaba la popular cerdita.

Al parecer, las marcas extranjeras quieren aprovechar las tradiciones zodiacales chinas para exprimir al adorable Mickey Mouse. Aunque ni Hasbro (matriz de Entertainment One, propietaria de los derechos de Peppa Pig) ni Disney han informado sobre sus ventas o perspectivas de negocio en China.

Mickey Mouse vs. Peppa Pig

El año pasado, la tienda Huanle Buwawa ("Muñecas felices") vendió unas 100.000 unidades de productos con forma de cerdo. Por ahora, en el recién iniciado Año Nuevo Chino, las ventas de productos del ratón son de unas 20.000, pero la tendencia desde los últimos meses es claramente ascendente.

"Cuando se acerca el Año Nuevo Chino, el negocio me va mejor que en cualquier otra época del año. Pero, como la economía en China no está bien, los negocios están empeorando cada año", lamenta Li Wenqiang, dueña de la tienda.

En tanto, un establecimiento de ropa de mujer está vendiendo hasta un 20 por ciento más de prendas con imágenes de ratones que del cerdo y del perro, los últimos dos Año Nuevo Chino.

"Tengo ropa con la imagen de Mickey y se vende muy bien", dice Wendy, la dueña de la tienda, aunque aclara que no es gracias al ratón de Disney sino al Año Nuevo Chino."Todos los años se venden muy bien las prendas con los signos del zodíaco chino, hasta cinco veces más que los productos que no los tienen", revela.

Sin embargo, Wenqiang asegura que todos los productos referentes al Año Nuevo Chino siempre se venden, sea el año del cerdo, la rata o el caballo.

"Casi no me quedan productos con el cerdo, lo he vendido todo. Los únicos que me quedaban los han comprado parejas que se iban a casar y los usaron para su boda. Con los ratones va a ser igual", afirmó.

