La razón para que Wolverine se uniera a los X-Men es más oscura de lo que muchos pensaban. | Fuente: Marvel Comics

Wolverine y los X-Men son dos conceptos que ahora no podemos pensar por separado. Sin embargo, antes del arco de Segundo Génesis, el superhéroe no formaba parte de este equipo de mutantes. ¿Cuáles fueron sus razones para unirse? Realmente, no fueron tan buenas o pacíficas como las que muchos fanáticos esperarían.

En 1975, el escritor Chris Claremont estuvo a cargo de uno de los cómics que marcarían la historia de los X-Men. Es en ese relanzamiento que se presenta a un grupo heroico completamente renovado: Tormenta, Coloso, Banshee y por supuesto, Wolverine. Este último, de nacionalidad canadiense, ganó popularidad entre los lectores desde ese entonces.

Sin duda, su éxito desembocó en juguetes, series de televisión y un universo cinematográfico que proyectó su primera película a inicios de este siglo. El personaje, con su malhumor y expresión tosca, se caracterizaba por su violento actuar y, aun así, se convirtió en uno de los superhéroes favoritos de Marvel.

Wolverine y los X-Men en su los cómics del arco de Segundo Génesis. | Fuente: Marvel Comics

¿POR QUÉ WOLVERINE SE UNIÓ A LOS X-MEN?

Años después de la obra de Claremont, en el 2008, una historieta revela la razón de Wolverine para pertenecer a los X-Men. Bajo la dirección creativa de Mike Carey y Daniel Way, se lanzó una historia que sorprendió a más de un fan del famoso mutante de las garras de Adamantium.

Así es como se revela que Logan, llegado de Canadá, tenía una simple misión: asesinar al profesor Charles Xavier. Por ello, debía ganarse su confianza y jugar al rol de superhéroe para no levantar sospechas, y realmente funcionó… Nadie lo pensó en todas estas décadas, dentro y fuera de los cómics de Marvel.

Wolverine trabajaba como agente del Departamento H, la cual funciona como una rama secreta del gobierno canadiense. Allí se investigaban asuntos relacionados a humanos con habilidades sobrenaturales y los poderes de Xavier causaban ciertos temores al no creer en su altruismo e idealismo de un mundo mejor para los mutantes.

Diseñaron un plan para que Wolverine participara en una prueba de campo y se enfrentara a Hulk en el preciso momento que el profesor X estaba escaneando información en el mundo para llamar a nuevos reclutas de los X-Men. Al notar la presencia de Logan, queda encantado con su fortaleza y gran poder, por lo que, es seleccionado para unirse al grupo.

En algún momento, ambos se quedaron a solas y el superhéroe intentó matar al líder del equipo. Sin embargo, su poder telepático pudo lograr detenerlo, y junto a Moira MacTaggert, lo encarcelan para decidir cuál iba a ser su futuro. Finalmente, entiende que Wolverine estaba programado para una misión y solo recurre a borrar todos esos datos.

Por ende, eliminó gran parte de sus recuerdos, y Charles Xavier aseguró —durante una década— que le estaba ayudando a recuperar su memoria. Tras los eventos de “House of M”, se acuerda de todo lo sucedido y agradece a la cabeza de los X-Men. Él lo salvo y consiguió que se enderezara para tomar un rol como superhéroe en Marvel.

