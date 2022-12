Venom es uno de los personajes más recordados del mundo de Spider-Man. En el 2018, Tom Hardy interpretó el famoso villano. | Fuente: Sony Pictures

Venom es un personaje clásico de los cómics de Spider-Man, y como tal, es querido por muchos lectores de Marvel. Ha pasado de las páginas impresas al cine en dos ocasiones, para “Spider-Man 3” y su película en solitario, protagonizada por Tom Hardy.

¿Qué es este villano? Se origina por un simbionte, un ser alienígena que primero posee a Peter Parker, y ocurre el cambio en su traje original. Al notar la naturaleza malévola de Venom, el superhéroe se desprende de él, y provoca que vaya en busca de un nuevo contenedor: Eddie Brock.

IBA A APARECER EN “THE AMAZING SPIDER-MAN 3”

Andrew Garfield culminó su etapa como Spider-Man con “The Amazing Spider-Man 2”, sin embargo, existían planes para un spin-off de Venom dentro de esta franquicia. Como se recuerda, a partir de Tom Holland, el superhéroe empieza a formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Detalles como las declaraciones del director Marc Webb o la existencia de Eddie Brock como escritorio del periódico Daily Bugle (visto en el sitio web oficial de la cinta) creaban mayor expectativa entre los fanáticos. Al final, nada llegó a concretarse como parte de este universo.

Andrew Garfield protagonizó el segundo reboot de Spider-Man. | Fuente: Sony Pictures

EL TRAJE Y EL ODIO A SPIDER-MAN

Como mencionamos, el primer huésped del simbionte fue el popular Spider-Man, quien lució un traje diferente durante ese tiempo. Tras separarse de él, Venom desató un odio de tal magnitud que empezó a alimentar sus poderes. Cuando se alojó dentro de Eddie Brock, un matón de la escuela de Peter, encontró una conexión única.

VENOM FUE CREADO POR UN FAN DE SPIDER-MAN

En la década de los 80, un fanático estuvo detrás de la idea de cambiar el traje de Spidey por uno totalmente negro. Randy Schueller, un lector aficionado, participó en un concurso de ideas de Marvel, y envió una carta con el primer boceto del superhéroe utilizando el traje negro. Además, todavía conservaba el símbolo de arácnido en el pecho.

En el 2007, Schueller contó su historia a Comic Book Resources, y confirmó que recibió una respuesta de Jim Shooter, editor en jefe de Marvel en ese entonces. En esta decía que la idea le había fascinado, y finalmente la compraron por 220 dólares.

En ese sentido, el fan fue invitado a participar en la historia, pero más adelante esto se quedó en el olvido. Randy Schueller no guarda ningún rencor contra la Casa de las Ideas por tomar su creación, no obstante, considera que hubiese sido lo correcto que hagan una referencia a su nombre por la idea original.

La respuesta de Marvel al fan que creó el traje oscuro de Spider-Man. | Fuente: Comic Book Resources

NO IBA A SER EL VILLANO DE “SPIDER-MAN 3”

¿Recuerdas la trilogía de Sam Raimi? Todo hubiese sido muy distinto si el director no tomaba en cuenta las sugerencias de un productor. A Raimi no le atraía la idea de incluir a Venom en la película, debido a la “falta de humanidad” del famoso villano.

El cineasta solo tenía en mente a Harry Osborn, Sandman y Vulture, con este último estuvo negociando con el actor Ben Kingsley. Sin duda, con esas elecciones buscaba ver el lado humano de los criminales del mundo de Spider-Man.

Finalmente, se elige a Venom como el antagonista, y muchos fanáticos mostraron su decepción por la adaptación del simbionte en la pantalla grande.

VENOM IBA A SER UNA MUJER

Entre las ideas originales para Venom, el personaje iba a ser una mujer embarazada que presencia la muerte de su esposo, cuando este es atropellado por un taxi. El conductor manejaba distraído, debido a que veía a Spider-Man en plena acción. Después del lamentable suceso, ella entra en crisis y pierde a su bebé.

Por ello, declara su odio hacia Spider-Man y lo culpa por el trágico evento que marcó su vida. La idea no convenció al editor de Marvel, Jim Salicrup, ya que no le parecía una amenaza suficiente para el superhéroe. Con el paso de los años, la ex esposa de Eddie Brock, Ann Weying, fue la primera mujer en ser huésped del simbionte Venom.

Originalmente, Venom iba a ser una mujer. | Fuente: Marvel

NO ES UN ALIENÍGENA EN LA TIERRA ULTIMATE

En la Tierra Ultimate, una de las tantas Tierras existentes en los cómics de Marvel, el malvado Venom cambia un aspecto muy importante en su origen. El villano no provenía de un ser alienígena, sino que su nacimiento está conectado a Peter Parker. Su padre, junto a Eddie Brock Senior, desarrollaron una forma para curar el cáncer llamado “Proyecto Venom”.

Sin embargo, este simbionte creado artificialmente toma el control de Peter, y desarrolla todas sus características malévolas en él.

ES UN GUARDIÁN DE LA GALAXIA

Actualmente, el buscapleitos Flash Thompson es el huésped de Venom. Se nombró Agente Venom, luego de utilizar el traje en dosis muy pequeñas para ejecutar misiones gubernamentales.

Lucha constantemente contra el control del villano, pero es una versión más fresca para los lectores más jóvenes. En los más recientes cómics de Marvel, formó parte de los Guardianes de la Galaxia, para posiblemente lograr un vínculo entre el grupo del espacio y los Avengers.

Venom participó en las aventuras de los Guardianes de la Galaxia. | Fuente: Marvel

