El Capitán América levantó al martillo Mjolnir en el UCM. Conoce qué otros personajes lograron la misma hazaña en los cómics de Marvel. | Fuente: Marvel Studios

En el mundo de Marvel existen muchas armas y herramientas milenarias, el martillo Mjolnir es uno de ellos. Un acompañante fiel de Thor, quien es digno de portarlo al ser un personaje muy poderoso. Sin embargo, no solo el Dios del trueno ha tenido en sus manos a su inseparable arma, ya que otros compañeros de los Avengers también lo lograron.

Como se recuerda, una escena de “Avengers: Endgame” se inspiró en uno de los momentos más icónicos de los cómics: el Capitán América toma a Mjolnir para luchar contra Thanos. En las páginas de Marvel, otros superhéroes de los Avengers también han podido demostrar esta hazaña, y algunos están muy cerca de lucir ese gran poder en la pantalla grande.

CAPITÁN AMÉRICA

Tal como se vio en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el valeroso Capitán América pudo empuñar el martillo Mjolnir en la batalla contra Thanos. Sin embargo, esto no es ajeno a los cómics, ya que el superhéroe ha portado el arma en más de una ocasión, y en "Fear Itself" lo hace para combatir a Hydra, tras la muerte de Thor.

CAPITANA MARVEL

Capitana Marvel ha demostrado ser la más fuerte y poderosa en el UCM, plantándole una lucha a puños al Titán Thanos. No obstante, no se ha confirmado si es lo suficientemente digna para llevar en sus manos al martillo Mjolnir. Aunque, no se puede decir lo mismo de su contraparte en las historietas de Marvel.

En el número 16 de “Capitana Marvel”, la protagonista es atacada con unos productos químicos que contienen el material genético de los Avengers principales. Después de este incidente, Carol Danvers hace un llamado a Mjlonir, y logra utilizar el arma contra sus enemigos. Lastimosamente, cuando su cuerpo es purgado de estos químicos, pierde la habilidad original de Thor.

El cómic 'Capitana Marvel' muestra esta hazaña de la superheroína en el número 16. | Fuente: Marvel Comics

HULK

En las películas de Marvel Studios, el superhéroe Hulk ha intentado levantar a Mjolnir en más de una ocasión. Pese a la superfuerza inigualable, el resultado nunca ha sido en su favor. Por otro lado, en los cómics, el Gigante Verde participa en un enfrentamiento de los Avengers contra el grupo de villanos llamado el Zodiaco.

En una lucha contra Thanos, Hulk es controlado mentalmente por el Titán Loco y ataca a su compañero Thor. Específicamente, sujeta su martillo Mjolnir y lo golpea con este, dejándolo derrotado en el suelo.

VISION

En el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), además del Capitán América, otro superhéroe ha logrado levantar a Mjolnir. Se trata de Vision, quien de la forma más inesperada toma el martillo en sus manos en la película “Avengers: Age of Ultron”, dejando impresionado a Thor.

JANE FOSTER

“Thor: Love and Thunder” será la cuarta entrega centrada en el Dios del trueno, y contará la historia de la Thor femenina ­—conoce aquí la historia de Jane Foster— en Marvel Studios. En los cómics, ella recibe los poderes del superhéroe de Avengers cuando él deja de ser digno para estos.

Por ello, Jane Foster, quien batallaba con un terrible cáncer, accede a utilizar estos poderes y porta el martillo Mjolnir en sus luchas. Más adelante, la heroína descubre que transformarse en la Thor femenina agravaba más su enfermedad, y se sacrifica para salvar a Asgard. Para alivio de los lectores, luego fue revivida en la historia.

La actriz Natalie Portman anuncia su regreso a Marvel Studios, y confirma su rol como la Thor femenina. | Fuente: AFP

