Madame Web, del universo de Spider-Man, tendrá una adaptación cinematográfica. ¿Cuál es su origen en los cómics de Marvel? | Fuente: Marvel

Sony y Marvel tuvieron diferencias sobre el Spider-Man de Tom Holland y su aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pero el interés de la compañía cinematográfica abarca más allá de un solo personaje. Después de Venom —y las críticas que atrajo la película—, parecen haber tirado la toalla y mueven el foco de atención hacia Madame Web.

Según Variety, la directora británica S.J. Clarkson ("Orange is the New Black", "Succession", "The Defenders") será la elegida para liderar el futuro spin-off basado en el personaje femenino que se dio a conocer como parte del Spiderverso.

Algunos quizá recuerden a Madame Web por sus apariciones en las series animadas de Spider-Man. Para los fanáticos, es conocida bajo el nombre de Cassandra Webb o también Julia Carpenter, quien fue la segunda en llevar el nombre de la superheroína arácnida.

Madame Web en los cómics protagonizados por Spider-Man. | Fuente: Marvel

¿QUIÉN ES MADAME WEB EN LOS CÓMICS?

Madame Web apareció por primera vez en las historietas de “The Amazing Spider-Man” en noviembre de 1980, y fue creada por Dennis O'Neil y John Romita Jr. Cassandra Webb nació en la ciudad de Salem en el estado de Oregon, Estados Unidos, y desde muy pequeña, empezó a tener visiones provocadas por sus habilidades de clarividencia.

Ella es una mujer ciega, pero sus poderes psíquicos siempre la han ayudado a sobrellevar su discapacidad en el mundo. Con el paso del tiempo, comenzó a sufrir de una enfermedad degenerativa que hizo colapsar su sistema nervioso central. Desde entonces, Cassandra se encuentra conectada a un sistema de soporte vital diseñado por su esposo Jonathan Webb.

En las historias clásicas de Spider-Man, la recordada Madame Web se presenta como una anciana, rodeada de tubos que le dan una forma similar a una telaraña. La clarividencia, telepatía y precognición son sus habilidades principales en los cómics de Marvel.

Julia Carpenter, la segunda Madame Web, en las series animadas de Marvel. | Fuente: Disney

Sin embargo, es posible que note la presencia de otros poderes psíquicos o pueda obtener una forma astral de sí misma. Al fallecer, Cassandra Webb traslada sus habilidades especiales —y también su ceguera— al cuerpo de Julia Carpenter, quien se convirtió en la segunda Madame Web de la historia de Marvel.

Una película de Madame Web sería dar un gran paso en la expansión del Spiderverso en el cine live-action. Ambas heroínas, Cassandra y Julia, podrían ser introducidas a la historia protagonizada por Peter Parker en la pantalla grande. Sin duda, una de ellas (o las dos) podrían dar un toque especial a la franquicia controlada por Sony.

Te sugerimos leer