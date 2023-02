¿Cómo han sido representadas las mujeres en los cómics de Marvel? | Fuente: Marvel Comics

La trayectoria de las mujeres en Marvel es uno de los puntos clave para hablar de la modernidad en las historietas. Con el paso de los años, los personajes femeninos han cambiado algunos detalles en sus diseños e historias para convertirse en protagonistas únicas de sus propias historias, o como líderes de equipos.

Entre las superheroinas más famosas figuran Capitana Marvel, Black Widow, Scarlet Witch, She-Hulk, Tormenta, Rogue y otras más que llevan décadas en las páginas de la Casa de las Ideas. Por su parte, muchas de ellas han tenido orígenes dentro de otros cómics o desde las narrativas de sus pares masculinos.

CAPITANA MARVEL

Capitana Marvel tiene su origen en su antecesor, el Capitán Marvel. En el número 18, publicado en 1969, Mar-Vell y Carol Danvers son expuestos a una potente arma llamada “Psyche-Magnetron”. Desde entonces, el ADN de ella se vio alterado, logrando que se fusione con su pareja.

Primera aparición de Ms. Marvel y el actual diseño como Capitana Marvel. | Fuente: Marvel Comics

En los primeros cómics de Carol Danvers, antes conocida como Ms. Marvel, utilizaba un traje más descubierto, muy al estilo de los diseños de la época, y una bufanda roja. Años más tarde, ella será conocida por su traje color negro con una cinta roja y larga amarrada a la cintura. Cabe destacar que, en ninguno de estos dos la heroína demostraba tener unos músculos muy marcados, muchas veces producto de la sexualización hacia el rol femenino.

En el 2012, Marvel renueva su imagen creando así a la Capitana Marvel. A diferencia de sus pasados looks, esta vez mostraba un traje de cuerpo entero (como sus pares hombres) y conservaba la cinta roja amarrada en la cintura, una referencia a sus tiempos como Ms. Marvel.

Cabe destacar que, también se editaron sus orígenes para no fuera un resultado del Capitán Marvel. “The Life Of Captain Marvel” reveló que la madre de Carol Danvers es una guerrera Kree, por lo que, ella siempre habría sido mitad kree desde que nació. Esto le otorgó cierta independencia frente a su conocida historia original.

BLACK WIDOW

Black Widow aparece por primera vez en el número 52 de “Tales of Suspense”, en 1964. Su primer diseño se diferencia mucho del que quedó en la mente de los fanáticos… La espía rusa utilizaba un traje que acentuaba más su figura, aunque nunca fue demasiado descubierto. Así también lucía un antifaz y capa.

Primera aparición de Black Widow y el diseño de la espía rusa en la actualidad. | Fuente: Marvel Comics

Más adelante, Natasha Romanoff ganó cierta popularidad, y llegó a protagonizar su propia serie de cómics titulada “Amazing Adventures”, en la década de los 70. Allí, la vemos con un estilo más similar al como se le conoce actualmente gracias a la interpretación de Scarlett Johansson en el cine.

Posteriormente, su imagen también fue objeto de un sex appeal aplicado a muchos personajes femeninos en las historietas, dejando ver un escote y una imagen más curvilínea. A pesar de que, en la actualidad, Black Widow conserva su uniforme oscuro (claramente de espía), su propia vestimenta se ha convertido en una apariencia más moderna. Sin embargo, continúa siendo considerada el tipo de heroína sensual, un caso como el de Gatúbela.

SCARLET WITCH

Quizá una de las superheroínas más importantes de Marvel sea Scarlet Witch, quien fue vista por primera vez en el número 4 de “X-Men”, en 1964. Recientemente, un vistazo a la próxima serie “WandaVision”, de Disney+, mostró a la actriz Elizabeth Olsen portando la clásica vestimenta del personaje. Una referencia que dejó atónitos a muchos.

Su primer diseño fue uno de los más icónicos en la historia de los cómics y se mantuvo por un largo tiempo. Ella utilizaba una vestimenta completamente de color rojo como indica su propio nombre: un traje (no muy descubierto, pero sí luciendo su figura), una capa y un casco. Aunque, en este caso aparecía con el cabello más corto.

El primer icónico diseño de Scarlet Witch y la visión más moderna en su serie en solitario. | Fuente: Marvel Comics

En la década de los 80, protagoniza —junto a su pareja Vision— la serie “The Vision and the Scarlet Witch”. Aquí es donde la superheroína muestra su larga cabellera y conservando todavía una forma del casco más parecida a la de una tiara con bordes puntiagudos en color rojo.

Entre el 2016 y 2017, Marvel publicó su serie en solitario titulada “Scarlet Witch”, en la cual se le ve utilizando un traje más similar al de su versión cinematográfica, dejando atrás su etapa más sexualizada de la entrada al siglo 21 con “Ultimate”. Hoy, la superheroína es valorada por su gran poder, fortaleza y el amor que guarda hacia sus hijos.

Quedan muchas más superheroínas por analizar y la editorial Marvel cada vez incluye más roles femeninos en sus páginas, teniendo en cuenta la diversidad sexual y étnica.

