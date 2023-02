La próxima serie de Marvel será 'She-Hulk' y estará basada en el personaje conocido como la versión femenina de Bruce Banner. | Fuente: Marvel

Hulk es uno de los superhéroes más queridos en la historia de Marvel; y de la misma forma, sucede con su par femenina. She-Hulk será presentada en el UCM con su propia serie en la plataforma streaming Disney+. En ese sentido, el actor Mark Ruffalo no descarta un futuro cameo de su personaje en la próxima producción.

She-Hulk aparece por primera vez en los cómics con “Savage She Hulk”, publicado en febrero de 1980. Stan Lee y John Buscema fueron los creadores de la versión femenina del Gigante Verde.

Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, obtiene su álter ego al recibir una transfusión de sangre del Gigante Verde. Desde entonces, ella tendrá los poderes de Superfuerza del personaje original; sin embargo, ella tendrá una ventaja: no perderá la inteligencia y control de emociones.

Otro detalle que la diferencia de Hulk es que Jennifer permanecerá bastante cómoda con su álter ego, y pasará la mayor parte del tiempo con la apariencia de Gigante Verde. Cabe destacar que, con su transformación, ella será poco más de 22 centímetros más grande; es decir, más ligera que su par masculino y con una belleza más cercana a lo humano.

En su recorrido por las historietas de Marvel, la valiente She-Hulk compartirá equipo con los Avengers y Cuatro Fantásticos. Para enfrentarse a los villanos, ha sido entrenada por Capitán América y Gamora en combate de cuerpo a cuerpo, así como se capacitó en uso de armas y estrategias de lucha.

Entre sus poderes, figuran la fuerza superhumana, velocidad, reflejos, resistencia, regeneración y enormes saltos. Además, es una abogada graduada de la UCLA, en Estados Unidos, y también ha obtenido un posgrado en su carrera. Es decir, es una intelectual como Bruce Banner.

SERIE Y PROTAGONISTA

“She-Hulk” es uno de los proyectos en desarrollo para Disney+, en conjunto con “Ms. Marvel” y la serie animada “What If?”. Según recientes reportes sobre la producción, Marvel Studios estaría buscando en una actriz del “tipo Allison Brie”. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por el estudio o la actriz conocida por sus roles en “Glow” y “Mad Men”.

Por otro lado, Mark Ruffalo reveló que podría tener un cameo como Hulk en la futura serie centrada en la superheroína. Pese a la posibilidad de aparecer en la pantalla chica, el actor considera que también sería importante contar la historia del Gigante Verde, fuera de sus actividades con los Avengers.

