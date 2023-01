Conoce 7 datos curiosos sobre el poderoso hechicero Doctor Strange. | Fuente: Marvel Studios

Doctor Strange es uno de los personajes más singulares de Marvel, y no solo por tratarse de un extraño hechicero. El brillante Stephen Strange se introdujo por primera vez al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en el 2016 con la película protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Al igual que su adaptación en el cine, los cómics sobre Doctor Strange también llevaron a sus lectores por una aventura visual nunca sorprendente, y hasta calificada como psicodélica. En su historia, el superhéroe ha formado parte de los Avengers y Defenders, pero también ha protagonizado aventuras de forma solitaria.

EL AMULETO

El amuleto de Doctor Strange es el Ojo de Agamotto, y con este puede controlar el tiempo a su gusto. A pesar de que no se conoce con exactitud el origen de este artículo encantado, según los cómics de Marvel, Agamotto es un antiguo ser místico que descubrió lo que ocultaba la primera parte al tercer camino del poder.

En la cinta, la historia es distinta, ya que simplemente se le conoce como el medallón que contiene a la Gema del Tiempo, aquella que buscaba Thanos para destruir a la mitad del universo.

SANCTUM SANCTORUM

El Sanctum Sanctorum, el lugar que habita Doctor Strange, guarda objetos con poderes de todo tipo en los cómics de Marvel. Si recuerdas películas como “Guardianes de la Galaxia”, tal vez hayas visto el museo intergaláctico del coleccionista. La mansión de Stephen se creó bajo un concepto parecido y, además, está protegida con hechizos y el sello de Vishanti.

Sin embargo, no es tan difícil entrar para las personas que deseen encontrarse con el poderoso hechicero. ¿Dónde está ubicada? Curiosamente la dirección de este lugar era 177A Bleacker Street, el apartamento donde vivían los escritores Roy Thomas y Gary Friedrich en la década de los 60.

La sede de Doctor Strange. | Fuente: Marvel

ETAPA CON LOS DEFENSORES

En los cómics de Marvel, el hechicero tuvo su faceta como defensor al ser miembro fundador de este grupo de vigilantes formado por superhéroes. A diferencia de “The Defenders”, la serie de Netfix, Doctor Strange tuvo un rol muy importante en el origen de este nuevo equipo.

Stephen Strange decide unirse a Sub-Marinero y Hulk para crear a los Defenders para luchar contra un grupo de demonios extradimensionales, los Imperecederos. La batalla se lleva a cabo en Nueva York, ciudad que luego se verá como sede central de la popular producción con Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist.

DOCTOR AÚN MÁS EXTRAÑO

Si te pareció sorprendente que una de las versiones de Spider-Man fuera un cerdo (Spider-Ham), Doctor Strange alcanzó otro nivel de rareza con su propia versión alternativa —y porcina— que se hacía llamar “Doctor Aun Más Extraño”. Se trataba de un cerdo antropomórfico que provenía de una realidad alterna, y con una apariencia no muy agradable.

Doctor Strange y su versión alternativa. | Fuente: Marvel

STEVE DITKO Y SU CREACIÓN

El historietista Steve Ditko es conocido en el mundo de Marvel por sus dibujos sorprendentes con paisajes fuera de los límites humanos. En la década de los 60, los lectores tenían la teoría de que el escritor pudo haber estado bajo efectos de estupefacientes para dar origen al popular hechicero en los cómics.

Sin embargo, Ditko era una persona muy conservadora y religiosa. Es decir, nunca estuvo cerca de probar drogas para trabajar en sus cómics. Aunque cueste creerlo, Doctor Strange y sus extraños visuales eran solamente obra de la imaginación del fallecido historietista de Marvel.

REFERENCIAS A PINK FLOYD

No solo “New Mutants” hace homenaje a la icónica banda Pink Floyd, ya que la película “Doctor Strange” también incluyó una canción de los famosos británicos. De forma irónica, “Interstellar Overdrive” suena momentos previos al accidente donde Stephen Strange pierde el control de sus manos.

El detalle de la referencia va mucho más allá, debido a que el arte del hechicero de Marvel se muestra en “A Saucer Full of Secrets”, álbum de Pink Floyd publicado en 1978. Incluso, el grupo de rock, mencionó al personaje en el tema “Cymbaline”, lanzado en 1969. Sin duda, una curiosa conexión entre dos mundos distintos.

LA PELÍCULA OLVIDADA

Finalmente, muchos olvidan —o prefieren no recordar— la primera adaptación de Doctor Strange frente a las cámaras. En los 70, cuando ya se producían las series de Hulk y Spider-Man, la CBS se interesó por trabajar en el hechicero de Marvel. No obstante, el proyecto solo terminó presentándose como una película televisiva, que inicialmente sería el primer episodio.

Como parte de la fase 4 en el UCM, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" será la cinta que dará continuación a "Doctor Strange". El actor Benedict Cumberbatch volverá a su protagónico como el enigmático hechicero.

