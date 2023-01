Yondu, Tony Stark y Scott Lang son algunos de los padres más famosos del UCM. En el Día del Padre, recordamos a los papás más queridos por los fans. | Fuente: Marvel Studios

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha ofrecido grandes historias, y entre estas, podemos encontrar que el tema de la paternidad es bastante recurrente. A más de uno se le escapó una lágrima con el sacrificio de Yondu o la escena del famoso “Te amo 3000” de Iron Man y su hija Morgan Stark.

Por ello, en el Día del Padre, recordamos a siete padres que se caracterizan por su firmeza, sabiduría o dulzura en las películas.

Odin, padre de Thor y Loki

Odín es padre de Thor y Loki, adoptivo pero criado como un hijo más. Un personaje honorable y con mucha sabiduría, ya que ofreció enseñanzas a sus hijos hasta su último día cuando les encomendó el futuro de Asgard. El actor Anthony Hopkins interpretó al poderoso dios nórdico en el UCM, y su despedida “Thor: Ragnarok” causó tristeza entre los fanáticos.

Como cualquier padre, cometió errores —que desencadenaron terribles efectos—, pero demostró una gran confianza en Thor y Loki para continuar su legado.

Howard Stark

No es el mejor padre de esta lista, pero sin duda, un personaje que lo dio todo para ofrecerle una buena vida a su hijo Tony Stark. En las películas de Marvel, ha quedado claro que Iron Man nunca logró tener una gran relación con su padre, debido a que trabajaba la mayor parte del tiempo. Sin embargo, eso lo impulsó a convertirse en un buen padre en el futuro.

Pese a no ser un hombre tan familiar, la inteligencia de Howard Stark fue una pieza clave durante la Segunda Guerra Mundial tal como se vio en la película “Capitán América: Primer Vengador”. Conoció a personajes como la agente Peggy Carter y el Capitán América, quien lo recuerda con mucho cariño. Durante el viaje al pasado en “Avengers: Endgame”, Tony conoce a la versión joven de su padre.

Hank Pym

El primer Ant-Man luchó hasta el cansancio hasta poder reunir a su familia. Hank Pym (Michael Douglas) perdió a su esposa en el reino cuántico, y tuvo que lidiar solo con la crianza de su hija Hope Van Dyne. Años más tarde conocen al actual Ant-Man, Scott Lang, con quien formarán un imparable equipo, aunque él conservaba ciertas dudas por la seguridad de su hija.

En este camino, emprenderán una misión para traer de vuelta a Janet Van Dyne, The Wasp original. Finalmente, en “Ant-Man and The Wasp” logran salvar a la madre de Hope, pero muy pronto se separan por los eventos de “Avengers: Endgame”. Sin duda, hace falta otra película de Marvel Studios para ver en acción al grupo completo.

Hawkeye

Quizá el papá más conocido de todo el UCM. ¿Por qué? Hawkeye, o Clint Barton, es un hombre familiar, y siempre ha tenido eso en mente en su trabajo como miembro de los Avengers. Para él, su esposa e hijos están antes que cualquier cosa, y así lo ha demostrado desde su aparición en “Avengers”.

“Avengers: Endgame” ofreció una de las escenas más duras para el actor Jeremy Renner, ya que el personaje pierde su familia por el chasquido de Thanos. Además, antes de la tragedia, se puede ver que estaba entrenando a su hija con el arco.

Iron Man

Tony Stark (Robert Downey Jr.) comenzó como un millonario playboy en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), e inesperadamente su papel evolucionó mucho hasta ser uno de los padres más queridos del cine. En “Avengers: Endgame”, los espectadores pudieron presenciar esta faceta nunca antes vista de Iron Man.

Después del chasquido de Thanos, el superhéroe decide tener una vida tranquila junto a su amada Pepper Potts, alejados de todo lo relacionado a los Avengers. Ambos tuvieron una hija, Morgan Stark, quien también aparece en su versión adolescente en las escenas eliminadas de la película.

Yondu

Un caso muy distinto a los anteriores, debido a que no es el padre biológico de Star Lord (Chris Pratt). En las películas de “Guardianes de la Galaxia”, el popular Yondu (Michael Rooker) ha sido completamente descuidado y un poco cruel con Peter Quill, a quien adoptó desde que era muy pequeño.

Sin embargo, en la segunda cinta de James Gunn, su sacrificio reafirma que él siempre estuvo cuidando muy de cerca Star Lord. “Él puede haber sido tu padre, chico, pero no era tu papi”, fueron sus últimas palabras durante la batalla de los Guardianes de la Galaxia contra Ego, el verdadero padre de Peter.

Ant-Man

Scott Lang, interpretado por Paul Rudd, es el padre más tierno de todos en la lista. El famoso Ant-Man se caracteriza por la buena relación que mantiene con la pequeña Cassie, quien adora de sus “horribles” regalos. A pesar de ser un poco torpe, su hija es muy considerada con él.

El exconvicto y experto en electrónica roba el traje del superhéroe, debido a que necesitaba el dinero. Al ser padre, Hank entiende su situación, y decide regalárselo para que se convierta en el segundo Ant-Man del UCM.

