La muerte de Deadpool nunca había aparecido en Marvel hasta un reciente cómic. | Fuente: 20th Century Fox

Deadpool es inmortal, pese a que muchas veces sido completamente destruido por otros personajes de Marvel. El peculiar mutante siempre logra recomponerse como nuevo, y volver a protagonizar nuevas aventuras tanto en las películas como en los cómics. Recientemente, esta inmortalidad fue cuestionada por una historieta.

La resistencia y factor curativo de Deadpool se igualan a las del famoso Wolverine, quien finalmente ha muerto un par de veces en los cómics. Sin embargo, para Wade Wilson, la muerte ha sido un concepto bastante lejano hasta la publicación de la serie “The End”, donde se relatan los finales de diversos personajes como Capitán América, Miles Morales o Venom en un futuro lejano.

¿QUIÉN ASESINA A DEADPOOL?

El esperado cómic “Deadpool: The End” fue publicado el pasado 29 de enero. La historia gráfica estuvo a cargo de Joe Kelly, guionista recurrente de las historietas del antihéroe, y el dibujante Mike Hawthorn. Después de años sin una muerte para Wade Wilson, por primera vez se planteó cómo se graficaría en este escenario. ¡Atención! Spoilers.

Deadpool y su hija Ellie, de 97 años, mueren juntos finalmente. | Fuente: Marvel Comics

Deadpool tiene planes de matar a la Muerte, quien fue su amante alguna vez, para evitar que nadie más muera. ¿Por qué? Busca evitar que fallezca su hija mayor Ellie, la persona que Wade Wilson ama más en el universo. Sin embargo, ella es la que termina dictaminando el futuro final de su padre. Al hacer un trato con el Diablo, solo podría acabar con su maldición si acaba con la vida de su hija.

No obstante, a los 97 años, Ellie sabe que morirá muy pronto. La noticia no cayó bien a Deadpool, y él decide matar a la Muerte para evitar que llegue el trágico destino de su hija. Claramente, las cosas no resultan como él pensaba, saliéndose de control todos los planes que tenía en mente.

Finalmente, su hija ya anciana llega a evitar que Wade asesine a la Muerte, debido a que siente que ha vivido lo suficiente. Ella lo detiene cortando sus piernas, y le revela su plan: tiene una bomba para acabar con ambos en una explosión. Pero, eso no es todo, ya que también hace uso de un agujero negro para que se trague esa misma.

Al no quedar restos de Deadpool, será imposible que este pueda regenerarse como usualmente hace. Con ello, padre e hija logran descansar en paz. Aunque, a pesar de estar muerto, Wade Wilson aparece en el más allá y se encuentra cara a cara con la Muerte, su amada.

Técnicamente, es su propia hija Ellie la que provoca la muerte de ambos. Aunque bajo la voluntad del propio mutante de los X-Men. Una historia con un agradable final para él, pero no significa que de verdad esté muerto en las historias de Marvel.

