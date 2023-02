Conoce cómo se crearon los Avengers en los cómics. | Fuente: Marvel

Marvel ha dado origen a miles de superhéroes, pero uno de los grupos más representativos de la compañía son los Avengers. Con diversas series de cómics y cuatro adaptaciones cinematográficas, recordamos el origen de esta alineación de personajes como Capitán América, Thor, Hulk, Iron Man, entre otros.

En 1963, los Avengers aparecen por primera vez bajo el control creativo de Stan Lee y Jack Kirby, después de que se creara la Liga de la Justicia de DC Comics. En ese tiempo, el grupo liderado por Superman se hacía popular y vendía números por montones, debido a que concentraba a los personajes más famosos de dicha casa editorial.

El caso de Marvel fue distinto: no se dio con los más conocidos. Curiosamente, Stan y Jack escogieron superhéroes que eran populares, pero no los rostros más representativos de la Casa de las Ideas. Por ello, Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man (Hank Pym) y The Wasp (Janet Van Dyne) fueron reunidos en un equipo heroíco como una apuesta sumamente arriesgada.

El primer número de 'The Avengers'. | Fuente: Marvel

En el primer número de “The Avengers”, se cuenta la historia de cómo Loki le tiende una trampa a Hulk para culparlo por un accidente de tren, donde el Gigante Verde había salvado a todos los tripulantes. Luego, el Dios de la Travesura planea una emboscada a Thor, pero esto es descubierto por Iron Man, Ant-Man y The Wasp.

Al juntarse como un grupo de superhéroes logran poner fin a los malvados planes de Loki y, de esta forma, nacen los Avengers. Contrario al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), la historia original dicta que el Capitán América nunca fue el primer vengador, debido a que —en realidad, nunca hubo un número uno— todos eran un equipo.

Recién en el número 4 del cómic, veremos que Steve Rogers se une a este grupo y completa su famosa formación junto a Iron Man y Thor. Por ello, se relaciona mucho al Capitán América a su origen. Posteriormente, Hulk dejará de formar parte del equipo y lo mismo harán Tony Stark, Ant-Man y The Wasp.

El Capitán América en el número 4 de 'The Avengers'. | Fuente: Marvel

“The Avengers” solo tuvo 16 números en los cómics originales de Marvel. La nueva formación se consolida con la introducción de QuickSilver, Scarlet Witch y Hawkeye, liderados por el Capitán América. Durante los siguientes años, habría más cambios y adiciones hasta llegar a más de 75 superhéroes que integran el famoso grupo.

Los Avengers enfrentaron disputas internas, disoluciones y fuertes enemigos en toda su historia en las historietas. Volvieron a reinventarse con “The New Avengers” (2006), con nuevos personajes y volverán a experimentar más cambios en el futuro.

En la tierra 1610 o universo Ultimate, veremos un reinicio de muchas series de Marvel —incluida la de este famoso grupo— en el mundo moderno. Por ende, el UCM ha tomado la gran mayoría de sus referencias del cómic “The Ultimates Avengers”. Incluso, aquí veremos a Nick Fury con la apariencia de Samuel L. Jackson.

