La cantante peruana y ganadora de dos premios Grammy, Susana Baca, utilizó sus redes sociales para anunciar su renuncia a la Comisión Consultiva Nacional de Cultura tras la vacancia de Martín Vizcarra y la asunción a la presidencia de Manuel Merino de Lama.

En el comunicado, la artista nacional señaló que tiene “el sentimiento encontrado” por su decisión, pero destacó que no desea “ser parte de este atropello a la fe y confianza pública de nuestra democracia”.

“Tengo el sentimiento encontrado de tener que renunciar a la Comisión Consultiva Nacional de Cultura porque los ejes motivacionales de mi presencia eran que podíamos sentirnos todos parte de un gobierno democrático, que desde una democracia que miraba en sus venideros 200 años, la construcción de una identidad fuerte, con valores que irían en crecimiento con la medida que avancemos como un país de todos”, se lee en la misiva.

“Lastimosamente por los hechos de las últimas horas que todos conocemos, me llevan a renunciar a la Comisión Consultiva Nacional de Cultura en la parte formal, pero no de los postulados ni la emoción que involucra pensar en mi país que construye su Bicentenario. No quiero ser parte de este atropello a la fe y confianza pública de nuestra democracia y menos de las tropelías del actual atutonombrado presidente y menos a quienes lo acompañan”, añadió.

Finalmente, recalcó que existe una “gran distancia” que hace imposible tener una conversación consensuada para la celebración del Bicentenario.

“Yo, Susana Baca les pido por favor y amablemente que acepten mi renuncia irrevocable. Creo que la distancia que existe ahora a nivel político hace imposible el que pudiéramos presentar alguna propuesta consensuada, una propuesta con más profundidad peruana para celebrarnos en nuestro bicentenario”, concluyó la intérprete.

