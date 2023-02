Conoce la historia detrás del origen de Mafalda, creada por el fallecido Quino. | Fuente: AFP

El artista gráfico Quino falleció a los 88 años, así lo comunicaron sus familiares cercanos. Este 30 de septiembre, Joaquín Salvador Lavado Tejón dejó de existir en su ciudad natal Mendoza, en Argentina. Su obra más famosa, Mafalda, celebró su aniversario número 56 ayer, fecha de la que data su primera aparición en la historia.

En el sitio web oficial de Quino, se reúnen algunas de las preguntas más importantes que le hicieron en diferentes entrevistas a lo largo de su vida. De esta manera, el argentino –quien aseguraba que era imposible atender a toda la prensa– resolvía las dudas sobre el origen de Mafalda.

“Fue un encargo de una agencia de publicidad. Me la encargaron para una línea que iba a sacar la empresa Siam con el nombre Mansfield, por eso busqué nombres que se le parecieran, como Mafalda. Después, no sé por qué la campaña no se hizo, ni salieron esos productos, ni nada. Yo me quedé con 12 tiras que había hecho, con esa familia tipo que era una mezcla de Blondie con Peanuts”, contó en una entrevista que recoge el portal del autor.

En ese sentido, para Quino, la influencia de “Peanuts” (protagonizada por Charlie Brown y Snoopy) tuvo mucho que ver, porque el dibujante argentino notó que Charles M. Schulz había producido “un cambio muy grande dentro de la historieta”. Mientras que, en su país natal, las tiras de este estilo eran “Avivato” y “Fallutelli”. Sin embargo, había algo distinto con el caricaturista estadounidense.

“Pero este tipo Schulz trajo personajes antipáticos, simpáticos, buenos, malos, envidiosos y eso fue una revolución. Yo tomé bastante de él, pero como no soy norteamericano, hice una adaptación muy argentina de la cosa”, explicó el creador de Mafalda.

LA PARTIDA DE QUINO

El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino y popular por ser el creador de Mafalda, falleció este miércoles en Mendoza, su ciudad natal, a los 88 años, según confirmaron a EFE fuentes del entorno del autor.

En Twitter, la noticia también fue confirmada por su editor Daniel Davinsky. "Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y el mundo, lo llorará", escribió.

Hijo de españoles y poseedor de galardones como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y la Medalla de la Orden y las Letras de Francia, Quino desarrolló las aventuras su personaje más popular entre 1964 a 1973, aunque las historias de la icónica niña se han replicado en todo el mundo hasta la actualidad. (Con información de EFE)

