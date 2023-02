Cuando hablamos de colores del año, Pantone es, sin duda, la autoridad para definirlo y cada año se encarga de estudiar las tendencias socioculturales vigentes para luego traducirlas en uno o más colores. | Fuente: Composición/ Pantone

Por: Sandra Andrade, diseñadora de modas y jefe de marketing del Centro de Altos de la Moda (CEAM)

Cuando hablamos de colores del año, Pantone es, sin duda, la autoridad para definirlo y cada año se encarga de estudiar las tendencias socioculturales vigentes para luego traducirlas en uno o más colores. Es básicamente resumir en un color nuestro comportamiento basándote en psicología, innovaciones tecnológicas, diseño, arte, cine, emociones, etc

Por ejemplo, el 2016, Pantone lo definió con los colores Serenity y Rose Quartz que significaban la evolución cultural hacia la fluidez de género, en 2017 tuvimos Greenery que representó una mayor conciencia ambiental y reflejaba de alguna manera el megatrend que seguimos viviendo sobre la sostenibilidad. En 2018, Ultra-Violet habló de experimentación y no conformismo, en 2019, Living Coral pidió la defensa de los arrecifes de coral en riesgo. En 2020 invitó a más introspección y luego se abrió al mar de posibilidades con Classic Blue.

Ultimate Grey e Illuminating son colores que describen un sentimiento global que nos deja un año de gran incertidumbre: el deseo de recibir un mensaje de fuerza y esperanza hacia el mañana.

La estabilidad que da el gris combinada con la luz del sol que transmite el amarillo significa el deseo de un futuro brillante y seguro, pero basado en certezas capaces de hacernos sentir tranquilos.

En moda podemos combinarlos fácilmente

Para crear focos en la parte superior del cuerpo, colocarás el amarillo cerca del rostro. Si por el contrario quieres crear focos en la parte inferior del cuerpo, optarás por el gris arriba y el amarillo abajo.

Los conservadores podrán basar sus outfits en usar Ultimate Grey como base y colocar el Illuminating solo en accesorios

En Lima, no somos muy innovadores cuando hablamos de combinaciones de colores así que se podría decir que somos ya unos expertos combinando el

gris, al ser un color neutro la clave solo estará en definir hacia donde deseas llamar a atención.

El reto viene cuando queremos armar looks con el Illuminating, vamos a tener que dejar de lado nuestros problemas con los looks coloridos y entrar de lleno a armar looks llenos de vida combinándolo con colores igual de vibrantes. Pero si aún no te atreves también podrás combinarlo con colores tierra que le sientan muy bien

