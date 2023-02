Elmer Churampi es un trompetista peruano que, a sus 24 años, es reconocido como uno de los mejores músicos del mundo. | Fuente: Instagram

Este 20 de enero se está llevando a cabo el ascenso de Joe Biden como el presidente número 46 de Estados Unidos y para la ceremonia, muchos artistas reconocidos como Lady Gaga y Jennifer Lopez formarán parte de este evento.

Sin embargo, el Perú también está presente. Elmer Churampi, trompetista peruano considerado uno de los mejores músicos de Estados Unidos, tocará en la toma de posesión.

Siendo parte de una de las orquestas más importantes del país norteamericano, la Sinfónica de Dallas, el artista reveló a RPP Noticias que fue muy difícil llegar al éxito ya que tuvo que pasar una serie de audiciones a ciegas: “Fue un proceso muy largo, pero era mi sueño”, contó al programa “Encendidos”.

A pesar de las dificultades, Churampi logró vencer las adversidades ya que desde los 12 años -edad que tenía cuando se fue a EE. UU.- tenía seguro que quería ser músico: “Fue muy duro abandonar a mi familia, no sabía inglés, pero cumplí mi objetivo”.

En Estados Unidos, la carrera de los músicos es muy profesional. Tiene remuneración, horarios, contratos, es una profesión muy competitiva y desde hace décadas vienen estimulando que haya sinfónicas en cada estado de este país, caso contrario a lo que sucede aquí.

EL APOYO DE SUS PADRES

Elmer Churampi considera que gracias a sus padres fue que se volvió músico profesional ya que ellos le apoyaron en todo momento. El artista peruano viene de una familia humilde de Los Olivos y esa no fue excusa para que ellos no le mostraran su respaldo en su sueño:

“Mis padres me apoyaron, les debo todo, son mi motivación, no es fácil alejarse de la familia, pero mi papá y mi papá me apoyaron y por ellos soy lo que soy ahora”, agregó.

“Para mí, cada vez que participo en un concierto no solo represento a mi familia, sino a mi país y cada vez que toco doy todo lo mío y me imagino que es la última vez que voy a tocar. Lo vivo como so fuera el último”, contó.

REPRESENTA AL PERÚ

Tras formar parte de la orquesta que tocará para la toma de mando de Biden, Elmer Churampi es el único de la Sinfónica de Dallas que representará a su institución con otros músicos de otros estados.

“Vamos a tocar un tema de Aaron Copland, aquí es conocido para cualquier americano, es demasiado fuerte, sentimental, es como escuchar el himno nacional de este país”, contó el trompetista.

Salir de Perú fue una de las decisiones más fuertes que tomó con tan solo 12 años y reconoce que fue necesario irse porque aquí no hay apoyo como en Europa o Estados Unidos. “Aquí decir que quieres ser músico es como le dijeras a tus padres que quieres ser doctor, sí hay apoyo”, comentó.

“A mis alumnos de Perú les digo que luchen por sus sueños, que nadie les diga que no. Vengo de una familia humilde de Los Olivos y hasta ahora no creo que me estén pasando cosas bonitas, siempre todo con humildad”, concluyó.

Te sugerimos leer