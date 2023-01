Alex Boris Pino Carrasco, 'Kaiser', anuncia su retiro de las batallas de rap. | Fuente: Captura de pantalla

Chile está a punto de perder a unos de sus raperos más representativos. A través de sus redes sociales, Alex Boris Pino Carrasco, más conocido como Kaiser “El Maldito”, confirmó que se retirará de las batallas, pero de una de las importantes.

A pesar de que dijo que participaría en la Red Bull Batalla de Gallos 2020 que se realizará en su país, dejó el siguiente mensaje en sus historias de Instagram::

“Aún tengo mis dudas si retirarme en God Level o la Red Bull. Creo que el Team Chile con Teorema, Nitro y El Menor estaría bien, yo ya tuve mis oportunidades y los representé con todo el corazón”.

Hace un par de días, Kaiser anunció que dará un paso al costado en el mundo del freestyle. Sin embargo, aseguró que seguirá haciendo rap:

“Ya está confirmado, este será mi último año en las competencias oficiales. Pronto decidiré en qué campeonato importante me retiro, la verdad desde ahora en adelante me dedicaré a las giras internacionales de exhibición, a los festivales grandes y masivos”.

Además, agregó que tiene proyectos en los que quisiera desempeñarse en un futuro. “Al trabajo de videoclips musicales de calidad, a los talleres en los colegios de norte a sur, a los shows en las discos de todo el país y al freestyle en televisión y medios de comunicación de muchos lugares del mundo. Mi objetivo es expandir esto por todos lados y lo más importante dejar una semilla para el futuro”, señaló Alex Boris Pino Carrasco.

Kaiser comentó cómo fue su inicio en el mundo de las batallas de rap y confiesa que antes no daban un sol por los raperos. “La verdad me tocó partir sin nada, pasar hambre, frio, ese tiempo no se pagaba un peso por nosotros. Aún así confiamos en que podríamos salir adelante, vengo de la generación donde la pasión y el arte le ganaron al miedo y los prejuicios”, manifestó.

El artista chileno confesó que se siente feliz ya que ha logrado un gran nivel en lo profesional y si pensó en su retiro es porque tiene como prioridad a su familia. “No solo debo pensar en mí, sino también en mi familia, por eso espero que me comprendan de corazón. Fueron años dejando la vida en el escenario por Chile, demostré nunca temerle a nada ni a nadie (…) Lo más genial es que conocí hermosos países, hermosos públicos que nunca olvidaré porque me hicieron sacar lo mejor de mí en cada tarima donde me paré", sostuvo.

Finalmente, Kaiser agradeció a las personas que lo acompañaron desde sus inicios: “Gracias de corazón a toda la gente que me apoya, desde ahora me verán mucho más tranquilo y disfrutando de la movida al 100, abrazo para todos porque sin ustedes nosotros no seríamos nada”.

LOS TÍTULOS DEL CAMPEÓN

El chileno Kaiser tiene muchos títulos en su poder y en una imagen de Instagram enumeró todos los que tiene:

“Mi currículum de batallas gracias a mis fans por tener la información, sin duda me tocó ganar y además estar en las finales de los eventos más importantes de freestyle, ya sea en chile y en el extranjero”.

