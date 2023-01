FMS Perú 2020-2021: Así se vive la jornada final donde se conocerá al primer campeón de la temporada. | Fuente: Instagram

Falta muy poco para conocer al primer campeón de la FMS Perú 2020-2021, donde Jaze y Stick lucharán para llevarse el primer anillo. Esta sábado desde las 3 de la tarde (hora peruana) se estuvo llevando a cabo "La Previa" donde Juanito Freestyle, Kiara y Malena comentaron sobre las posibilidades de conocer al ganador haciendo un repaso desde la primera jornada.

Cabe resaltar que del cuarto al noveno puesto, donde se encuentra Skill, Jota, Ramset, New Era, Strike y Choque, tienen la posibilidad de ir al descenso o al play off para batallar con Black Code. Hasta el momento, el único descendido es Litzen.

Sigue en vivo los pormenores de la jornada final de la FMS Perú 2020-2021 que sorprendió con su exitosa primera temporada.

ASÍ INICIA LA JORNADA FINAL DE LA FMS PERÚ 2020-2021

Metz, el host de le evento, hizo un recuento de lo mejor de la FMS Perú donde aseguró que, a pesar de que empezó en un momento donde la pandemia azota al mundo, se llevó a camo esta temporada con los cuidados respectivos.

JURADOS DE LA FMS PERÚ 2020

GCR: Representando a Rapstyle (San Juan de Lurigancho). "Que los chicos demuestren lo mejor y que desmuestren que no se debe subestimar a los raperos peruanos", agregó.

Fox: Cabeza de Raptonda y Sangre Inca (San Miguel). "Felicitar a los muchachos y que disfruten de esta fiesta", comentó en su ingreso.

Joro: Representando a Plaza de Reyes. "Como jurado, he vivido todo esto y espero que en sus casas también", dijo.

Vellutino: Cabeza de Soporte Alterno. "Todos se juegan algo, creo que van a sacar lo mejor de sí", aseguró.

HBD: Analista de freestyle y uno de los jurados más serios de la temporada. "No voy a parpadear hoy", acotó.

DJ DE LA ÚLTIMA JORNADA

"Hace unas horas me envió los beats para la FMS Perú 2020-2021", aseguró Metz al presentar a DJ Dmandado quien pone la música, el instrumental y hace magia con sus platos.

MINUTOS DE PRESENTACIÓN

"Las murallas las derribo, lo que estoy haciendo debería estar prohibido", así comenzó Diego MC, el primer ascendido a la FMS Perú 2021. Asimismo, le siguió su compañero Jair Wong quien sorprendió con su minuto de presentación. "Me siento como Alianza Lima porque quieran o no quieran estoy en la liga", dijo al refererise a lo último acontecido en el fútbol peruano.

Llegó Litzen quien, con el beat de marinera de DJ Dmandado, "fue la decepción, ya me fui, regreso y voy a ser de nuevo el MVP porque mi puesto está aquí", aseguró. Desde Tablada llega Choque, campeón de la God Level 3vs3 2019. "Esa copa no puede estar entre mis brazos, no la quiero, más grandes son mis pasos", cerró.

"¿Qué te pasa, Strike?" El rapero natural del Callao se mostró orgulloso de haber llegado a la jornada final de la FMS Perú 2020-2021 con más experiencia y recordó sus primeras batallas cuando comenzó en el free.

New Era, con su singular sentido del humor, aseguró venir del "lado más caliente del Polo Norte". "Este talento es más rico que el panetón", agregó. "Solo me divierto, sueño despierto. Puedo fluir en agudos y graves, soy una de las mejores cosas que le pasó a movida", acotó.

Hace su ingreso el '10' de la liga de la FMS Perú 2020-2021: Skill. "Queríamos que fuera futbolista, pero viejo, el destino quiso que sea el '10' pero en otra pista", contó muy emotivo el rapero en su minuto de presentación. Nekroos fue el siguiente y le dio pase al representante de RapStyle (Colectivo de San Juan de Lurigancho), Stick, rapero que luchará para lograr su primer campeonato en este evento. El último, pero no menos importante, pisa el escenario Jaze.

BATALLAS DE LA FMS PERÚ

1. DIEGO MC VS JAIR WONG

Hacen su batalla de exhibición en el escenario en reemplazo de Jota vs Ramset luego de que el rapero natural de Trujillo no pudiera asistir a la jornada final de la FMS Perú 2020-2021 por problemas de salud.

DJ Dmandado lo volvió a hacer. Con un beat de la canción "La Murga" de Héctor Lavoe, los raperos pusieron a bailar a todos los asistentes. Este encuentro se lo lleva Diego MC y demostró por qué merece estar en la próxima temporada de la liga.

2. LITZEN VS NEW ERA

Litzen -que ya está descendido- buscará irse con la frente en alto de la FMS Perú 2020-2021 si es que logra ganarle a New Era, que deberá conseguir los puntos para pelear por su permanencia en la liga peruana o el rapero trujillano se lo llevará al fondo de la tabla de posiciones junto con él.

"Antes de descender debo dejar tu nombre en el olvido y mis juguetes se vienen conmigo", aseguró el intérprete de "Avenida 03". "El jurado se mete en mis asuntos, felizmente nos vamos juntos", dijo el trujillano luego de que dieran nuevamente réplica, a lo que New Era respondió: "Su rimas se parecen a BTS porque todas se parecen", haciendo estallar a sus compañeros.

El jurado votó a favor de New Era por lo que Litzen descendió con dignidad de la FMS Perú 2020-2021 y con la cabeza en alto ya que regaló un batallón tal y como nos tiene acostumbrados.

3. CHOQUE VS STRIKE

Batalla con mucha tensión. Esta jornada final de la FMS Perú 2020-2021 se pone candente y más con el encuentro entre Strike y Choque, quienes darán los posible en el escenario para llevarse una victoria, ya que solo uno se salvará del descenso.

"Strike, aquí están las personas que acabaron con tu carrera: Strike 1, Strike 2, Strike ¡fuera!", rimó Choque quien espera ganar su enfrentamiento. En la ronda Deluxe, su compañero se trabó, pero eso no le impidió seguir en su ronda. "El que estuvo en la God Level frente al que lo merecía", acotó en alusión del evento del 2019.

Tras finalizar la batalla, Strike venció a Choque en la última jornada de la FMS Perú 2020-2021 donde éste último se convierte en el segundo descendido de la liga.

SHOW EN VIVO DE RAMSET

Junto a Híbrido, Ramset, el participante de la FMS Perú 2020-2021 y representante de San Juan de Lurigancho, presentó su canción "Fe en mí" en el entretiempo de la jornada final. "Somos los mejores aquí", aseguró.

Luego cantó "Millonario", tema que cantó en exclusiva para los fanáticos del free ya que se estrenará en todas las plataformas musicales el 25 de marzo. Este éxito es el primer melódico que hace y espera tener buena acogida del público.

Cabe resaltar que no batallará con Jota en esta jornada 9 de la FMS Perú 2020-2021 debido a que el artista trujillano se encuentra mal de salud por lo que su enfrentamiento se postergó.

4. STICK VS SKILL

El enfrentamiento entre Stick y Skill no es cosa de un día. La última vez que se vieron las caras fue en la Red Bull Perú 2020 en la batalla final donde el "Rey de las plazas" se llevó el título.

Ahora, en la jornada 9 de la FMS Perú 2020-2021 ganar no es una opción, es un hecho. Stick tiene que mostrar su artillería para vencer a su contrincante y así sumar puntos para llevarse el tan ansiado anillo de la Freestyler Master Series.

Tras una réplica, Stick vence a su compañero y este encuentro fue considerado un batallón. "Sé que vamos a lograr muchas cosas, los quiero bastante muchachos, es problable que mi causa campeone y le deseo lo mejor", cerró Skill quien se fue a sentar entre aplausos.

5. JAZE VS NEKROOS

La batalla más esperada. Jaze y Nekroos se verán las caras en la jornada 9 de la FMS Perú 202-2021 y sus fanáticos han estado esperando este encuentro desde que inició la primera temporada de esta liga.

"Eres un español queriendo ser inglés, eres un dos queriendo ser tres, eres un Nekroos queriendo ser Jaze", rimó el artista quien rompió el minuto libre. Dominando el formato, Jaze se coronó campeón de esta primera temporada.

JAZE Y STICK: LA LUCHA POR SER CAMPEÓN DE LA FMS PERÚ 2020-2021

Falta muy poco para conocer al campeón de la Freestyle Master Series de nuestro país, sin embargo, nada está dicho aún. Como se recuerda, quienes se disputarán este título son Jaze y Stick, solo depende de ellos ganar sus respectivas batallas. Este último se enfrentará a Skill, una batalla que dará mucho de qué hablar.

El freestyle en el Perú ha crecido y ha puesto a nuestros representates en los ojos del mundo. Vive la emoción de esta y las otro cuatro batallas que quedan de la última jornada de la FMS Perú 2020-2021 el sábado 20 de marzo a partir de la 3:45 p.m. (hora peruana) por Urban Roosters.

