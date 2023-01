Mayella Lloclla, Meche Correa, Anaí Padilla, Wendy Sulca y más mujeres continuaron adelante frente a la pandemia de la COVID-19. | Fuente: Composición (Instagram / RPP Noticias)

La cultura atravesó por su hora cero durante la pandemia de la COVID-19 al enfrentarse al cese de actividades presenciales y el cierre de muchos de sus espacios. Sin embargo, en medio de la crisis también hubo ejemplos de resistencia, personas que no retrocedieron y pusieron en marcha proyectos de alto valor que les permitió mantenerse de pie ante la adversidad.

Muestras de esta tenacidad lo dieron numerosas mujeres que, con el motivo del Día Internacional de la Mujer, RPP Noticias conversó con ocho de ellas para conocer las iniciativas que promovieron a lo largo del estado de emergencia sanitaria.

A continuación, presentamos ocho voces femeninas de la literatura, el cine, la música, las artes plásticas, la televisión, la moda, el teatro y la danza que no se dejaron vencer por la pandemia de la COVID-19. Ocho testimonios de mujeres que miran al arte que hacen las mujeres.

Mayella Lloclla (actriz)

La actriz Mayella Lloclla estaba en pleno rodaje de la telenovela “Dos hermanas” cuando el expresidente Martín Vizcarra decretó la primera cuarentena en marzo de 2020. Pero este parón en la industria televisiva no significó el cese de sus actividades, pues la primera semana del aislamiento social obligatorio fue convocada por el director de “El último bastión” —serie en la que participa y está disponible ahora en Netflix— para protagonizar el cortometraje “Angustia”.

“Fue un primer proyecto experimental para mí (…) Trata un poco sobre la pandemia y el encierro”, dijo la actriz. Luego le propusieron una lectura dramatizada y, más adelante, las obras de teatro virtuales no tardaron en llegar, entre ellas, “El amor viaja lento”. “Toda la pandemia ha sido un reto, conocer nuevos horizontes, colegas con los que he compartido roles y llegar a mucha más gente (…) La virtualidad ha roto esas fronteras”, manifestó.

Actualmente, Mayella Lloclla retomó las grabaciones de “Dos hermanas” bajo protocolos de bioseguridad muy estrictos. Un retorno que no estuvo exento de nuevos aprendizajes, como ver los capítulos que ya se habían estrenado, reunirse con directores, sacar del baúl a un personaje femenino poderoso que produce contradicciones en su público por su perfil sensible y feroz.

Para ella, el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para reevaluarse. “Nosotras como mujeres nos autoevaluamos para ver si estamos haciendo valer nuestros derechos, si vamos por el camino que se debe seguir”, reflexionó.

Karina Pacheco (escritora y editora)

Narradora, editora y antropóloga, Karina Pacheco escribió su séptima novela a lo largo del año de la pandemia de la COVID-19 durante su residencia en España. Una historia que versa sobre “los momentos de cataclismo que supuso el inicio de la violencia política a raíz de la desaparición de una mujer”.

“Se remonta al periodo previo de 1980, pero narrado desde un presente que también está en cataclismo, en medio de la pandemia”, comentó la autora. Y no es su única novedad editorial: en abril de este año saldrá una nueva edición de su novela “La sangre, el polvo, la nieve” bajo el sello Seix Barral.

“Para mí, cada novela es importante. La escritura, como siempre me ha ocurrido, es un ancla, más aún en estos tiempos difíciles en el que ahondamos en las propias preguntas internas. Esas preguntas que nos hacemos para encontrar velas y salir del momento dramático”, reflexionó.

Por otro lado, su editorial Ceques Editores lanzará una antología de textos dedicados a la hoja de la coca. Y a propósito del Día de la Mujer, Karina Pacheco sostuvo que la discriminación de la mujer hacia “el lado más doméstico de la vida social” continúa vigente, aunque hay razones para abrazar el futuro con optimismo.

“Cada vez más mujeres y hombres somos conscientes de que hemos mirado la producción cultural de las mujeres con unas gafas que nos hacían creer que era de menor calidad”, ensayó. Reconocer ese problema es un primer paso para mirar sin prejuicios aquello que nos estábamos perdiendo.

Melina León (cineasta)

Después de estrenar “Canción si nombre”, la película que ganó el aplauso de la crítica, precandidateó al Oscar y aterrizó recientemente en Netflix, la directora Melina León no está dispuesta a dormirse en sus laureles y ya alista su siguiente producción.

“Estoy desarrollando una película que quiero hacer en el Cusco y por ahora tiene el título provisional de ‘San Blas’”, comentó la cineasta. Por ahora, se encuentra en la escritura del guion, que gira en torno a los artesanos de San Blas desde la mirada de una niña de 12 años y su abuela ciega. “A esta niña le toca recibir la herencia cultural de la abuela”, adelantó.

Otro proyecto en el que está involucrada Melina León es la creación de una asociación de mujeres cineastas que trabajará de la mano con la Asociación de Mujeres Audiovisuales (AMA) para contribuir a garantizar la paridad en todos los aspectos del quehacer cinematográfico e impulsar la vocación de directoras en las distintas regiones del Perú. “No hay mujeres directoras en todo el Perú que no sea Lima”, diagnosticó.

“Hay una marginalización que compartimos todas, una mirada de lo subalterno sobre quien no se espera nada o se espera muy poco. No tiene una enorme historia. Crecemos admirando a los maestros del cine, salvo contadas excepciones de algunas maestras. Toda esa historia nuestra se tiene que evidenciar en nuestra mirada”, reflexionó la cineasta.

Venuca Evanán (artista tradicional)

De su padre, el maestro Primitivo Evanán Poma, Venuca aprendió el arte de las tablas de Sarhua, el orgullo por su pueblo ayacuchano y el aprecio por sus raíces. Pero de su madre Valeriana Vivanco, la artista tradicional capturó una sensibilidad en torno a las historias de lucha de las mujeres andinas que se evidencian en sus creaciones.

“Empecé a pintar inspirada en la historia de mi mamá, luchadora, que siendo ambulante se dedicó a trabajar también en su hogar. Esa fortaleza me motivó a querer reflejar su historia y de más mujeres sarhuinas que tratan de salir de la situación difícil que se vive”, relató.

Bajo esa mirada, Venuca Evanán no solo pintó obras que han conseguido diversos premios, sino también amplió las fronteras dentro de su propio arte hasta explorar el erotismo en sus obras y elaborar la primera tabla de Sarhua con temática LGTBI.

En medio de la pandemia de la COVID-19, ganó el Premio ICPNA Arte Contemporáneo 2020. Según ella, su fuente de inspiración viró hacia las redes sociales y empezó a sacar “cuadros pequeños” y abaratar sus precios para atraer más clientes. “Hice mis autorretratos, empecé a pintar la realidad de mi entorno sarhuino en Lima y obras que hablan de la fusión andina y amazónica”, sostuvo.

De las manos de Venuca Evanán, todavía hay mucho trabajo por esperar. Es una obligación estar atentos.

Wendy Sulca (cantante)

De momentos difíciles surgen temas inspiradores. Y este fue el caso para Wendy Sulca, quien en medio de la pandemia de la COVID-19 participó en el tema “Mujer montaña”, junto a las artistas Susana Baca y Marie. Mediante su letra poderosa, este sencillo buscó crear consciencia en torno a la violencia contra la mujer, que durante la emergencia sanitaria se exacerbó con más de 8 mil casos, según diagnosticó en noviembre de 2020 la organización Madres en Acción.

“Es una canción muy empoderadora, con un gran mensaje, que tiene una letra muy fuerte, pero a la vez muy real, y creo que eso es muy importante para que impacte en la sociedad, en los jóvenes, para que sepamos nuestros derechos y alcemos nuestras voces en un caso de violencia o algo similar”, señaló la cantante.

Wendy Sulca también decidió potenciar el negocio de venta de peluches que tiene con su mamá, la actriz Lidia Quispe, así como su propia marca de ropa, llamada Princesa Inca. Y aunque hasta el momento no ha tenido lanzamientos propios, la cantante se definió consciente de las urgencias para las mujeres por las que atraviesa la industria musical.

“Hay pocas productoras, ingenieras de sonido, managers, músicos mujeres… Debería haber más oportunidades. Y yo, como personaje público, si puedo poner mi grano de arena, encantada”, sentenció Wendy Sulca.

Meche Correa (diseñadora de modas)

En el 2017, Meche Correa decidió fundar la Alianza de Diseñadores de Moda del Perú, respaldada por PromPerú, junto 17 referentes de la industria de la moda. Su primera edición de desfiles tuvo una cálida acogida en noviembre de 2019, pero cuando se alistaban a preparar la segunda entrega en el 2020, la pandemia de la COVID-19 detuvo los planes.

Meche Correa, no obstante, decidió ver el vaso medio lleno y apuntó a organizar desfiles en un formato 100% virtual, que se transmitió vía live stream. “Entre todos nos hemos aprendido a querer y apoyar, algo que nadie hubiera imaginado”, comentó la diseñadora. Actualmente, José Clemente preside esta asociación que en la reinvención digital sigue siendo una ventana para jóvenes talentos que buscan difundir sus colecciones.

A manera personal, la diseñadora lanzó su colección “Pago a la tierra”, un tributo al Perú en sus telas que prescindió de los tonos oscuros para celebrar el colorido paisaje de nuestra tierra. “Me he tenido que reinventar en muchos sentidos. Yo trabajaba pensando en exportar, pero me di cuenta que debía promocionar el consumo peruano de manera responsable”, señaló.

Inspirada por nuestro país, Meche Correa aseguró que ha lidiado con las barreras del mundo masculino en su trayectoria, aunque sin hacerle demasiado caso. Según ella, la mujer peruana está enfocada en el progreso de su hogar. “Es una aspiración que no es la misma que el hombre. Y el trabajo y la dedicación está cifrada en lo que va a dedicar a su familia. Ese ha sido uno de los grandes impulsos de mi vida para que a través de mí haya una fuente de trabajo”, sentenció.

Anaí Padilla (actriz y conductora de televisión)

La pandemia de la COVID-19 significó para Anaí Padilla la posibilidad incursionar en la conducción. Así, estuvo frente a las cámaras de “1, 2, 3 Juguete”, programa producido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que estuvo dirigido a padres y madres de familia con hijos todavía en la primera infancia. Y también compartió con José Dammert la presentación del espacio web “Control remoto”, creado por la productora Sin Argollas.

Como intérprete, la activista integró el elenco de “Aislados”, una serie que se estrenó en Movistar Play y fue, para ella, una “experiencia muy divertida y distinta” al mismo tiempo que una oportunidad para seguir actuando en un momento tan complejo. Además, comenzó a dictar talleres virtuales junto a la escuela Vodevil y participó en una campaña de mujeres desaparecidas en el Perú que incluyó una obra digital realizada por un colectivo feminista.

Según Anaí Padilla, este Día de la Mujer es un motivo para recordar que las mujeres no deben bajar los brazos. “Tengo grandes amigas, hermanas de la vida, y ese acompañamiento nos da aliento para seguir. Estamos en una posición muy distinta y tenemos más voz, voto y presencia. Agradezco a quienes estuvieron, están y vendrán, mujeres poderosas a las que admiro y lucharán para vivir en un lugar un poquito más amable”, concluyó.

Mayra Solano (bailarina)

El aislamiento social obligatorio cerró diversos proyectos artísticos, como la academia de baile “Hermanos Solano”, fundada por Mayra y Rodrigo Solano. Sin embargo, las clases de marinera que enseñaban no cesaron y se adaptaron a talleres online que la bailarina continuó dictando a lo largo del confinamiento.

Comunicadora de profesión, Mayra Solano también debió poner una pausa a su labor como difusora de los concursos de marinera y enfocar su contenido en videos y notas especializadas en su quehacer dancístico, como el control de lesiones para bailarines, entre otros tópicos que saldrán en la revista “Marinera y punto”. “Mi carrera es mi respaldo”, mencionó.

Como docente, Mayra Solano aseguró que el ejercicio de la danza puede ser una forma de empoderamiento ante una sociedad patriarcal. “El baile me ha hecho controlar todas mis emociones y saber manifestarlas. En el caso de mis alumnas, las he visto crecer, incluso ver a estudiantes temerosas que a través del baile se convierten en chicas que no se avergüenzan a equivocarse, que pueden bailar y hablar frente al público”, apuntó.

